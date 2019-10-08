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影／台中浩天宮大庄媽祖徒步到北港進香 隊伍浩大

2019-10-08 20:35聯合報 記者游振昇／即時報導

台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」，今天依百年古香路，信徒迎媽祖徒步到北港朝天宮進香，這次是該廟100多年來首次徒步進香，許多信徒恭迎，進香隊伍盛大。

為了百年第一次徒步進香行程，廟方特製一支號稱全國最大的進香旗隨行，掌旗者都是壯男，輪流掌旗。

今天凌晨出發，6天5夜徒步進香，今晚駐駕彰化溪州。

大庄浩天宮創立清雍正元年已有296年歷史，是梧棲、沙鹿、龍井、大肚等區民眾信仰中心，百餘年前到北港朝天宮進香，徒步過溪沿昔時舊路南下，媽祖顯靈應驗，至今流傳民間話談。

進香隊伍今天凌晨4點50分出發，浩天宮主任委員陳起賀、副主任委員蔡棟樑、梧棲區農會總幹事王秝毅、清水警分局長張啟祥等舉行團拜儀式後，往北港進香的二媽、三媽、四媽、蓬萊媽，由陳起賀、總幹事李家霖等人從神龕內請出，迎入神轎內安座。

今天清晨5點起駕出發，哨角隊、莊義團、千里眼和順風耳公、36執士、大旗等前導下，鑼鼓爆竹齊鳴。

第一天駐駕彰化溪洲后天宮、明天抵達北港朝天宮、10日在北港朝天宮舉行團拜後回駕、第3天駐駕雲林西螺廣福宮與西螺福興宮、第4天駐駕彰化大村慈雲寺、第5天駐駕龍井喬國皮革公司、第6天依進香路線回到梧棲大庄浩天宮，徒步往返250公里。

台中梧棲浩天宮大庄媽祖，今天由信徒徒步迎到北港進香。記者游振昇/攝影
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台中梧棲浩天宮大庄媽祖，今天由信徒徒步迎到北港進香。記者游振昇/攝影
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台中梧棲浩天宮大庄媽祖，今天由信徒徒步迎到北港進香。記者游振昇/攝影
台中梧棲浩天宮大庄媽祖，今天由信徒徒步迎到北港進香。記者游振昇/攝影
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北港朝天宮梧棲媽祖

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