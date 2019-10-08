國慶連假去南投日月潭遊玩 這個時段比較不塞車

2019-10-08 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投報導



每逢連續假期，南投縣風景區總會湧進數萬遊客，選擇至日月潭風景區旅遊，周邊道路台21線更是讓民眾的超大車流量，而飽受塞車之苦，公路總區養工處依照往年數據分析，日月潭風景區每日上午10時至下午3時容易發生壅塞狀況，因此建議用路人，如當天進入日月潭風景區遊玩，可提前於早上10點以前到達；當天入住旅宿者可於下午3時以後進入日月潭風景區，以避開塞車時段。

集集分局也指出，國慶連假期間預估將有大量民眾湧進，日月潭地區台21線、水社名勝街及伊達邵等街區道路，早上9點起都實施交通管制，同時呼籲周邊商家及攤販切勿違規設攤或佔用道路擺設商品、店招招牌等路障，警方將加強勸導、取締。

此外，公路總局也針對清境風景區預估，表示清境風景區連假期間經常是上午9時至下午3時容易發生壅塞狀況，建議可提前到達，避開車潮，相同情況也出現在溪頭風景區，常常發生8點就停車位客滿情形，造成交通大回堵，建議提早抵達目的地，而當天有意入住旅宿者，可於下午3時以後上山，免受塞車之苦。