國慶連假去南投日月潭遊玩 這個時段比較不塞車
每逢連續假期，南投縣風景區總會湧進數萬遊客，選擇至日月潭風景區旅遊，周邊道路台21線更是讓民眾的超大車流量，而飽受塞車之苦，公路總區養工處依照往年數據分析，日月潭風景區每日上午10時至下午3時容易發生壅塞狀況，因此建議用路人，如當天進入日月潭風景區遊玩，可提前於早上10點以前到達；當天入住旅宿者可於下午3時以後進入日月潭風景區，以避開塞車時段。
集集分局也指出，國慶連假期間預估將有大量民眾湧進，日月潭地區台21線、水社名勝街及伊達邵等街區道路，早上9點起都實施交通管制，同時呼籲周邊商家及攤販切勿違規設攤或佔用道路擺設商品、店招招牌等路障，警方將加強勸導、取締。
此外，公路總局也針對清境風景區預估，表示清境風景區連假期間經常是上午9時至下午3時容易發生壅塞狀況，建議可提前到達，避開車潮，相同情況也出現在溪頭風景區，常常發生8點就停車位客滿情形，造成交通大回堵，建議提早抵達目的地，而當天有意入住旅宿者，可於下午3時以後上山，免受塞車之苦。
南投縣警方並公告國慶日連續假期期間，全縣禁駛砂石車，警方將加強稽查取締砂石車禁駛等各項違規；即時路況可至公路總局網站（http://www.thb.gov.tw）、省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路App或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。
留言