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「彰化優鮮」認證標章 縣府掛保證的優質農漁牧產品

2019-10-08 18:51聯合報 記者何烱榮／彰化報導

彰化縣政府中堂今天變成琳瑯滿目的農產品展示場，吸引洽公民眾的眼睛。多年來彰化縣各農會積極提升在地農產品品質，卻是「兄弟爬山，各自努力」各自打拚的局面，縣府今年力推「彰化優鮮」認證標章，要整合農會、合作社和農民展開團隊出擊。縣長王惠美說，縣府將帶領農會打「國際盃」，將彰化優質農漁牧產品行銷到世界各地。

目前彰化縣已有6個單位申請並取得彰化縣政府的「彰化優鮮」認證標章，分別是：竹塘鄉農民吳麟恩（花胡瓜）、和美鎮保證責任彰化縣菇類生產合作社（蕈菇、葉菜、根莖瓜果）、彰化縣農會(果蔬物語)，田中鎮農會取得2項標章，分別是黑米、台稉九號米。

今天縣政府與縣農會、全縣26鄉鎮市農會舉辦聯合行銷「彰化優鮮」農產品活動，13個農會總幹事出奇招走秀宣傳，花壇鄉農會總幹事顧碧琪帶領4名女職員打扮成動漫美少女戰士，帶著茉麗花茶上場，田尾鄉農會總幹事楊春枝戴著花冠、北斗鎮農會總幹事張桂連戴著雞蛋大耳環、芬園鄉農會總幹事黃翊愷扮「男扮女裝」小學生登場，各出奇招突顯自家產品。

王惠美說，彰化縣是農業生產大縣，26個鄉鎮市農特產品各具特色，縣府力推「彰化優鮮」的統一認證標章，結合農產品產銷履歷認證、有機農產品認證、CAS臺灣優良農產品認證等農政措施，開放具有食品安全認證的生鮮農漁牧產品和加工產品申請，農民、農會和合作社取得認證橝章後，縣府農業處還會不定期抽檢，落實把關食品安全及品質，向消費者負責任。

廖振賢說，王縣長帶領的縣府團隊非常用心與努力，他相信台灣未來的觀光休閒服務業絕對是主流，觀光休閒服務業一定要配合農特產品去推廣行銷，農友需要的是種的農產有人吃、貨銷得出去，貨銷得出去，台灣才更有尊嚴。

彰化縣也是首推「健康豬」品牌縣市，牛乳的生產量也是數一數二，芳苑鄉鮮蚵特別有彈性，還有彰化的稻米、米粉、紅龍果、葡萄酒、蜂蜜、番石榴、鳳梨、荔枝、龍眼等農產品多元值得選購。

彰化縣政府今年開始整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產品認證標章。...
彰化縣政府今年開始整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產品認證標章。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（前右3）上任後積極整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」...
彰化縣長王惠美（前右3）上任後積極整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產品品牌。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（中）整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」認證標章。記者...
彰化縣長王惠美（中）整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」認證標章。記者何烱榮／攝影
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彰化縣政府今年開始整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產品品牌。記者...
彰化縣政府今年開始整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產品品牌。記者何烱榮／攝影
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彰化縣政府今年開始整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產品品牌。記者...
彰化縣政府今年開始整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產品品牌。記者何烱榮／攝影
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彰化縣政府今年開始整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產品品牌。記者...
彰化縣政府今年開始整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產品品牌。記者何烱榮／攝影
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彰化縣政府今年開始整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產品品牌。記者...
彰化縣政府今年開始整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產品品牌。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（前）上任後積極整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產...
彰化縣長王惠美（前）上任後積極整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產品品牌。記者何烱榮／攝影
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花壇鄉農會總幹事顧碧琪帶領3名女職員打扮成動漫美少女戰士，上場行銷茉莉花茶。記者...
花壇鄉農會總幹事顧碧琪帶領3名女職員打扮成動漫美少女戰士，上場行銷茉莉花茶。記者何烱榮／攝影
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彰化縣政府今年開始整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產品品牌。記者...
彰化縣政府今年開始整合全縣優質農產品，力推縣府自辦的「彰化優鮮」農產品品牌。記者何烱榮／攝影
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