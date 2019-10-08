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鹿港6歲學童腸病毒 彰化重症再添一例

2019-10-08 18:41聯合報 記者林宛諭／彰化報導

衛生福利部疾病管制署今天公布彰化縣腸病毒感染併發重症再添一例，個案為6歲男童於國小就讀，感染腸病毒EV71型，男童住在鹿港鎮，經加護病房治療後病況好轉，已出院返家，而彰化縣腸病毒重症今年已是第三例。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，男童是9月20日因發燒、嘴破、疱疹性咽峽炎合併肌抽躍及右上肢無力住院，並通報急性無力肢體麻痺及腸病毒感染併發重症，目前右上肢仍有無力無法上舉的情況，每週回診進行復健。

彰化縣衛生局已於通報第一時間進行疫情調查，男童同住家屬共5人包括有爺爺、奶奶、父親、母親、及弟弟，主要照顧者為父親及母親，個案弟弟先出現發燒及嘴破就診後診斷為腸病毒，已加強個案及個案弟弟就讀學校幼兒園及個案住家環境清消衛教，並持續監控相關疫情變化。

葉彥伯表示，急門診就診人次流行閾值為720，目前腸病毒門急診人次為981，上週有5班停課（包括4班幼兒園，1班托嬰中心），目前疫情已過高峰但仍在流行期，已請教育處加強開學後防疫措施，衛生局會持續監測疫情。

衛生局也提醒5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，由於腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的一週內，務必留意其病情變化，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送至本縣腸病毒重症責任醫院（彰化基督教兒童醫院、秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院）接受適當治療，以免錯過治療的黃金時間。

衛生福利部疾病管制署今天公布彰化縣腸病毒感染併發重症再添一例，彰化衛生局提醒學童...
衛生福利部疾病管制署今天公布彰化縣腸病毒感染併發重症再添一例，彰化衛生局提醒學童應勤洗手防範腸病毒。 圖／彰化衛生局提供
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腸病毒衛生局疫情

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