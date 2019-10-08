中火減煤回饋金也縮水 盧秀燕「欠多少市府補」

2019-10-08 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中報導



台中市反空汙，要求台中火力電廠降低生煤使用量，連帶的每年給地方的回饋金也減少，議員憂心影響地方建設。台中市長盧秀燕說，缺額市府會補足。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

台中市反空汙，大砍台中火力電廠生煤量，中火發電量減少，給地方的回饋金也縮水，預估今年減少近1成，明後年減少幅度更大。國民黨議員林孟令表示，龍井區基礎建設都靠回饋金，明年減煤4成後，回饋金也會大幅減少，希望市府補足缺額。台中市長盧秀燕說，台電回饋金減少多少，市府就補足多少，不會影響龍井的建設。

中火位於龍井區，台電每年編列促進電力發展營運協助金，補償中火所在地與周邊區域，俗稱回饋金，金額有固定公式計算，與前一年度的發電量呈正相關；龍井、梧棲、大肚、清水、沙鹿區公所都有回饋金，台中市政府每年也會領到回饋金。

台中市經發局表示，以市府領到的促協金為例，106、107年度分別為6092萬、6047萬元，108年度則降為5560萬元，減少約8%；龍井區公所106年、107年促協金都是1.84億元，今年還沒確認金額，初估將減少近1成。

盧秀燕今到龍井開市政會議，議員林孟令說，龍井地區的基礎建設，從103至107年市府本預算都未編列，全靠台電回饋金支撐，隨著中火發電量減少，明年起減煤4成後，未來回饋金也會大幅銳減，希望市府能補足缺額，不要讓地方建設有空窗期。

盧秀燕強調，龍井是中火所在地，這些回饋金是用市民健康換來的，她保證市府會補足約額，不能用健康來換建設的錢，回饋金減少多少，市府會用預算補足到位，不會犧牲龍井的地方建設。

依據台中市生煤管制自治條例，中火明年使用的生煤量得減少4成、降低至1104萬公噸，屆時中火發電量也會減少；基層表示，中火生煤量減少4成，後年的回饋金也會等比例減少，恐從目前的1.84億元，減少到跌破億元關卡。