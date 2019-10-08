【重磅快評】沈榮津會踢球 盧秀燕怎能不兇？

2019-10-08 18:10 聯合報 主筆室



台中市政府摃上台中火力電廠？中火再次被查到放流水超標，台中市環保局揚言不排除勒令停工，台中市長盧秀燕特別跑到中火所在地龍井開市政會議，還向中央喊話空汙季會直接開罰，而且加倍罰款，不管中央或地方政府都不該有特權；也許有人會認為盧秀燕的火氣大了些 ，但對於踢球高手的中央部會，盧秀燕不兇一點，行嗎？

中火被地方認為是中部地區空汙的重要元凶之一，改善空汙也是盧秀燕的主要競選承諾，眼見空汙季到來，這幾天的空氣品質不佳，盧秀燕用行動及喊話爭取中央的正視，當然不脫政治手腕操作，但能不能獲得台電的善意回應，還要看後面的老闆--經濟部長沈榮津的態度了。

中火在台中市府眼中可是「慣犯」了，從生煤使用、老舊機組汰換到放流水排放，中火幾乎沒有一件做得讓台中市府滿意，為了機組汰換除役，沈榮津還在過年後跑了一趟台中市府，結果雙方沒有共識，沈榮津空手而返，之後雙方數回合交手，經濟部似無讓步之意。

這次台中發生農地違章工廠大火造成兩位勇消殉職，沈榮津特別點名台中市府應執行查察管制，一來為經濟部卸責，二來也報中火一箭之仇，但手法粗糙，也沒有和農委會先套招，還是在立法院被電得很慘，經濟部、農委會上演一場卸責大戲，農委會推經濟部主責，經濟部推地方政府比較清楚，農委會被批消極失職成了主要矛頭，經濟部看似稍為閃過炮火，沒想到台中市府馬上拿中火放流水砲打中央。

今年3月中火1至4號機組放流水「硝酸鹽氮」超標，已被重罰最高罰金2000萬元，這次5至8號機組再被查到「硼」超標24倍，當然是情節重大，而且環保署早在106年底就把硼納入電廠放流水的標準，中火已經慢了好幾拍，台中市府會不會祭重罰，自然受到外界關注。

放流水及空汙的汙染態樣雖不同，但和中火發量電密切相關，台中市府打中火放流水超標或多或少會收到改善空汙的效果，地方砲打中央並非常態，於今最主要是民進黨主政的中央並未把地方視為合作夥伴，特別是藍營執政縣市，出了事，就想卸責地方，這次農地工廠火警，想必盧秀燕體會特別深刻。

打中火放流水超標，其實也算是台中市府的「武器」之一，以此要求經濟部正視中火空汙的問題，難不成台電寧願繳罰款也不想汰換老舊組？台中人的健康如此微不足道？盧秀燕跑到龍井開會算是踢館，加倍罰款屬攻擊前的喊話，地方沒有球可踢，只好先擺出架式，打放流水無效，後面還有勒令停工等手段，沈榮津願意走到這一步嗎？