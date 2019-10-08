影／中火被稽查到放流水超標 盧秀燕：中央沒特權

2019-10-08 18:07 攝影中心 記者 攝影中心 記者 黃仲裕 ／台中報導



台中市長盧秀燕今天前往中火所在地的龍井召開行動市政會議，會議中針對中火放流水被查到五度超標，今年3月1至4號機組「硝酸鹽氮」超標，已被重罰最高罰金2000萬元，她強調，市府已宣布進入空汙季後，面對汙染源直接開罰，而且會加倍處罰，她要求市府、中央各單位，都要以身作則，要求民間守法，政府各單位也要遵守。