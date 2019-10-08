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影／中火被稽查到放流水超標 盧秀燕：中央沒特權

2019-10-08 18:07攝影中心 記者黃仲裕／台中報導

台中市長盧秀燕今天前往中火所在地的龍井召開行動市政會議，會議中針對中火放流水被查到五度超標，今年3月1至4號機組「硝酸鹽氮」超標，已被重罰最高罰金2000萬元，她強調，市府已宣布進入空汙季後，面對汙染源直接開罰，而且會加倍處罰，她要求市府、中央各單位，都要以身作則，要求民間守法，政府各單位也要遵守。

台中市長盧秀燕到龍井區開市政會議，就在台中火力電廠的所在地；盧秀燕喊話「中央沒特...
台中市長盧秀燕到龍井區開市政會議，就在台中火力電廠的所在地；盧秀燕喊話「中央沒特權」，被解讀為中火放流水再次超標，恐難逃重罰。記者黃仲裕／攝影
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中火超標盧秀燕

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