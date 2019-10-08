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諾貝爾物理學獎得主揭曉！ 三學者共獲殊榮

台中腸病毒疫情仍在流行期 今校園宣導勤洗手

2019-10-08 17:53聯合報 記者趙容萱／台中報導

根據疾管署監測資料，台中市腸病毒就診人次從今9月開學以來居高不下，超過流行門檻值1900人次。台中市衛生局今天說明，台中市上周就診2660人次，仍超過流行門檻值，顯示腸病毒疫情仍處於流行期，統計台中市共29班停課，包括幼兒園25班、托嬰中心4班。

台中市副市長楊瓊瓔今天與教育局長楊振昇、衛生局長曾梓展到台中市龍井幼兒園麗水分班，帶領幼稚園學童跳洗手舞，並且實地到洗手檯旁，教導學童「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟。楊瓊瓔說，台中市腸病毒疫情仍處流行期，其中5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，她呼籲家長帶領孩子落實勤洗手好習慣，遠離腸病毒威脅。

台中市衛生局長曾梓展說，台中市今年到10月累計6名腸病毒重症都已康復出院，有17個地區屬重症腸病毒流行區域，若班級1周內有2名以上學童確診腸病毒，就要停課1周，呼籲民眾勤洗手，外出回家後應先洗手、換衣服，甚至洗澡後，再與幼童接觸，避免把病毒帶回家傳染。

教育局表示，腸病毒易在校園感染或感染家中幼童，提醒家長要落實學童健康監測，另對學童常接觸的物體，如門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶手、玩具、遊樂設施、寢具及書本等，以含氯漂白水做重點消毒，只要用次氯酸鈉濃度約5%的巿售家庭用含氯漂白水100c.c.，加入10公升自來水中，攪拌均勻即可使用。

曾梓展說，若學童經醫師診斷感染腸病毒，應請假在家休息至少7日，避免與其他幼童接觸及出入公共場所；一旦發現感染腸病毒的幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快以及無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮的肌抽躍反應等重症前兆病徵，請盡速送醫院治療。

台中市副市長楊瓊瓔（右）今天教導學童「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟，呼籲家...
台中市副市長楊瓊瓔（右）今天教導學童「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟，呼籲家長帶領孩子落實勤洗手，遠離腸病毒威脅。記者趙容萱／攝影
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台中市副市長楊瓊瓔（後排左二）今帶領龍井幼兒園麗水分班學童跳洗手舞，呼籲家長帶孩...
台中市副市長楊瓊瓔（後排左二）今帶領龍井幼兒園麗水分班學童跳洗手舞，呼籲家長帶孩子落實勤洗手，遠離腸病毒威脅。記者趙容萱／攝影
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腸病毒台中市衛生局

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