台中腸病毒疫情仍在流行期 今校園宣導勤洗手

2019-10-08 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



根據疾管署監測資料，台中市腸病毒就診人次從今9月開學以來居高不下，超過流行門檻值1900人次。台中市衛生局今天說明，台中市上周就診2660人次，仍超過流行門檻值，顯示腸病毒疫情仍處於流行期，統計台中市共29班停課，包括幼兒園25班、托嬰中心4班。

台中市副市長楊瓊瓔今天與教育局長楊振昇、衛生局長曾梓展到台中市龍井幼兒園麗水分班，帶領幼稚園學童跳洗手舞，並且實地到洗手檯旁，教導學童「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟。楊瓊瓔說，台中市腸病毒疫情仍處流行期，其中5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，她呼籲家長帶領孩子落實勤洗手好習慣，遠離腸病毒威脅。

台中市衛生局長曾梓展說，台中市今年到10月累計6名腸病毒重症都已康復出院，有17個地區屬重症腸病毒流行區域，若班級1周內有2名以上學童確診腸病毒，就要停課1周，呼籲民眾勤洗手，外出回家後應先洗手、換衣服，甚至洗澡後，再與幼童接觸，避免把病毒帶回家傳染。

教育局表示，腸病毒易在校園感染或感染家中幼童，提醒家長要落實學童健康監測，另對學童常接觸的物體，如門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶手、玩具、遊樂設施、寢具及書本等，以含氯漂白水做重點消毒，只要用次氯酸鈉濃度約5%的巿售家庭用含氯漂白水100c.c.，加入10公升自來水中，攪拌均勻即可使用。