台中市大里區草湖溪自行車道 趕年底動工

2019-10-08 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中報導



台中市大里區草湖溪自行車道已經完成第1、2期工程，經立法委員何欣純爭取中央補助及台中市政府編列經費配合下，第3期銀聯一橋至貴妃登山步道的「最後一哩路」已定案。市府觀光旅遊上午舉行工程規畫說明會指出，第3期自行車道工程全長約1.48公里，總經費1700萬元，預計趕在今年底前動工興建。

草湖溪自行車道第1期工程由銀聯一橋至美群橋，第2期工程由美群橋至大峰橋，已經先後順利完成，成為地方熱門景點及鄉親們休閒好去處，不過目前還剩下銀聯一橋往上延伸至貴妃登山步道路段尚未施作。

何欣純爭取中央體育署同意以1700萬元進行第3期工程，其中將由台中市政府自籌680萬配合款；日前台中市議會同意先行墊付，並由市府觀光旅遊局完成工程規畫設計案招標，預計趕在今年底前動工。

工程規畫說明會上午於大里健民里義士公園舉行。觀光旅遊局人員說，第3期工程由銀聯一橋往上途經義士公園、竹仔坑生態環保園區後，經健東路銜接防汛道路、健民橋，抵達貴妃登山步道，全長約1.48公里，沿途將建置安全欄杆、鋪面設施、牽引道、避車道、休憩節點、夜間照明、導覽解說牌及植栽綠美化、牆面彩繪等，全部工程採人車分道，並比照1、2期施工，維護整體景觀。

立委何欣純指出，1至3期自行車行道全部完成後，總計長5.5公里，將銜接竹仔坑生態環保園區及貴妃登山步道，建構草湖溪休閒遊憩路網，同時緊鄰大里人口稠密地區及朝陽、亞洲大學，可受益周邊約6萬多居民及學生，不過希望聽取地方鄉親的意見，進行調整修正，讓工程規畫更為完善。