台中市大里區草湖溪自行車道 趕年底動工
台中市大里區草湖溪自行車道已經完成第1、2期工程，經立法委員何欣純爭取中央補助及台中市政府編列經費配合下，第3期銀聯一橋至貴妃登山步道的「最後一哩路」已定案。市府觀光旅遊上午舉行工程規畫說明會指出，第3期自行車道工程全長約1.48公里，總經費1700萬元，預計趕在今年底前動工興建。
草湖溪自行車道第1期工程由銀聯一橋至美群橋，第2期工程由美群橋至大峰橋，已經先後順利完成，成為地方熱門景點及鄉親們休閒好去處，不過目前還剩下銀聯一橋往上延伸至貴妃登山步道路段尚未施作。
何欣純爭取中央體育署同意以1700萬元進行第3期工程，其中將由台中市政府自籌680萬配合款；日前台中市議會同意先行墊付，並由市府觀光旅遊局完成工程規畫設計案招標，預計趕在今年底前動工。
工程規畫說明會上午於大里健民里義士公園舉行。觀光旅遊局人員說，第3期工程由銀聯一橋往上途經義士公園、竹仔坑生態環保園區後，經健東路銜接防汛道路、健民橋，抵達貴妃登山步道，全長約1.48公里，沿途將建置安全欄杆、鋪面設施、牽引道、避車道、休憩節點、夜間照明、導覽解說牌及植栽綠美化、牆面彩繪等，全部工程採人車分道，並比照1、2期施工，維護整體景觀。
立委何欣純指出，1至3期自行車行道全部完成後，總計長5.5公里，將銜接竹仔坑生態環保園區及貴妃登山步道，建構草湖溪休閒遊憩路網，同時緊鄰大里人口稠密地區及朝陽、亞洲大學，可受益周邊約6萬多居民及學生，不過希望聽取地方鄉親的意見，進行調整修正，讓工程規畫更為完善。
市議員李天生、林德宇要求，應考量交通安全，在地元素、入口意象及夜間照明等問題，健民里前里長楊進祿反映，銀聯一橋和健東路口，大貨車往來頻繁，希望自行車道改採地下化施工，確保安全，至於竹仔坑生態環保園區則不要破壞生態景觀。
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