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中寮鄉農路擋土牆年久失修 南投縣府將改善

2019-10-08 17:02中央社 南投縣8日電

南投縣長林明溱今天踏勘中寮鄉，預計投入約新台幣470萬元進行道路、農路、擋土牆、排水溝改善工程，以免路基掏空、道路積水等情形不斷發生，維護鄉民通行及居住安全。

林明溱今天由中寮鄉長廖宜賢等人陪同，陸續踏勘中寮鄉永福村凍鐵農路路面及擋土牆改善工程、廣興村梨仔崙支線農路改善工程、中寮村三板橋產業道路改善工程、爽文村大龜坑排水工程、投17線7.3公里處排水溝清淤及改善工程，將投入約470萬元。

林明溱指出，中寮鄉位在山區，野溪若無施作駁坎，長期將造成土石不斷滑落，道路也易因大雨或排水不良造成影響，因此排水設施更顯重要；只要是民眾期盼改善的公共設施，凡是有必須性，縣政府都會盡力完成，後續與公所配合儘速施工，以維護鄉民安全。

廖宜賢說，部分工程由鄉公所協助施作，感謝縣長林明溱親自下鄉踏勘，傾聽中寮鄉民心聲；一名到場關心工程案的居民說，縣長連排水溝改善這種小工程都親自到場了解，讓村民非常感動。

根據縣府資料，凍鐵農路將重鋪水泥混凝土，並加設擋土牆、施設集水井及涵管，避免路基掏空狀況再發生；梨仔崙支線農路破損不堪，也將重鋪瀝青混凝土；三板橋產業道路高低不平，下雨路面常積水，且大型車輛出入不易，將加寬路面並施作排水溝。

以及爽文村大龜坑道路旁坡地陡峭，現有蝕溝銜接下游道路，汛期或大雨時水流增加，導致兩側邊坡沖刷嚴重，邊坡土壤陷落可能影響路基，將施作排水及擋土牆；投17線排水溝約有35公尺長度因斷面過小常阻塞，將打掉重做側溝以強化排水功能。

林明溱掏空

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