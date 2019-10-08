盧秀燕喊話「中央沒特權」 中火難逃重罰？

2019-10-08 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中報導



台中市長盧秀燕今到龍井區開市政會議，就在台中火力電廠的所在地；盧秀燕喊話「中央沒特權」，被解讀為中火放流水再次超標，恐難逃重罰。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

台中火力電廠再次被稽查到放流水超標，台中市環保局揚言不排除勒令停工。台中市長盧秀燕今天到中火所在地龍井開市政會議；盧秀燕強調，空汙季會直接開罰，而且加倍罰款，不管中央或地方政府都不該有特權。盧秀燕談話引起政壇解讀，認為中火這次難逃重罰。

中火放流水被查到五度超標，今年3月1至4號機組「硝酸鹽氮」超標，已被重罰最高罰金2000萬元，這次5至8號機組再被查到「硼」超標24倍，市府以磨刀霍霍，等中火陳述意見後再開罰。

盧秀燕今天的市政會議前進龍井，就是中火廠區所在的位置。盧秀燕說，公家機關應該以身作則，中火放流水又驗出硼，這已是第五度重大違規，這樣的放流水進入食物鏈，大家不知道喝多久了？

盧秀燕說，市府已宣布進入空汙季後，面對汙染源直接開罰，而且會加倍處罰，她要求市府、中央各單位，都要以身作則，要求民間守法，政府各單位也要遵守，政府機關不能要特權，要改善機會，只要汙染就直接開罰。

中火放流水再次超標，環保局尚未決定罰則；不過政壇解讀，盧的談話已透露玄機，加上這次中火這次是今年度第5次放流水超標，又超過標準值24倍，被定義為情節重大事項，中火恐怕難逃重罰。