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要拿冠軍神帽手腳要快！國慶連假順澤宮每天發一千頂

2019-10-08 15:29聯合報 記者凌筠婷／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉順澤宮冠軍帽風靡全台一個月，至今仍在發放，目前已經發到3萬多號，廟方預計發放到10月12日截止，到時仍未領取的帽子，會取消原本的登記保留資格，屆時開始，順澤宮採用「到廟索取」的方式，不會再有第二波登記。今年國慶有四天連續假期，信徒捐贈了4000頂順澤宮帽子，連假將每天從上午10點半開始發放，每天發1000頂。

順澤宮的帽子因世界三鐵冠軍一炮而紅一個多月，至今每天都還陸陸續續有信徒前往拿當初登記的帽子，今天就還有遠從台北、新竹來領帽子的民眾，不少人是特地排假南下或北上而來，終於拿到帽子，他們都表示「很開心，等很久了」。當初一直到9月15日登記截止前，登記要帽子的排序就已經排到4萬1千多號，因為前三天登記數量未限定，因此數量暴增速度很快，直到第三天才限定一人只能登記一頂，而今也已經發了3萬多號，加上有些是商號自己捐款製作再來蓋廟印的，廟方表示「到底總共發了幾頂，也很難計算」。

順澤宮主委魏信顧說，有不少信徒北上或南下來到彰化，卻領不到帽子，但也有不少人登記了卻沒有來領，廟方認為應該要把帽子給予真正想要的人，因此這一波登記發放僅會持續到10月12號，之後就會將登記保留的資格取消，將沒被領取的帽子釋出，未來不會再開放登記，而是會讓來順澤宮參拜的人，可以現場索取。魏信顧說，為了發放冠軍神帽，這一個月來每天都有5、6名志工從早忙到晚，宮廟樓下和樓上各設了3個攤位讓民眾領取帽子，晚上還要加工蓋廟印，「大家都忙到真的很累」，未來用直接索取的方式，不必再安排那麼多人力，也能讓辛苦的志工喘息。

這次國慶連假共有四天，埔鹽鄉當地企業「小班長的家」花園宴會廳董事長陳木村也捐贈製作了4千頂順澤宮帽子，要送給連假時來參拜的民眾，陳木村說，很歡迎各地民眾來順澤宮參拜也順便來彰化玩，「希望能給沒能登記到又想要索取帽子的人，帶著帽子回家，讓帝爺公能展現更多神蹟」。

不少民眾為了拿到順澤宮的帽子，專程從全台各地而來。記者凌筠婷／攝影
不少民眾為了拿到順澤宮的帽子，專程從全台各地而來。記者凌筠婷／攝影
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國慶四天連假順澤宮將每日發送1千頂帽子，排隊索取。記者凌筠婷／攝影
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連假國慶

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