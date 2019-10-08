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擴大台中神岡公車路網 14路公車副線再延駛7站

2019-10-08 15:02聯合報 記者余采瀅／台中報導

台中市神岡區神清路及大圳路因公車班次較少，學生上學、居民外出不便，台中市府交通局協調客運業者，台中客運14路公車副線，自10月16日起延駛服務神清路到大圳路7站位，往、返程停靠站略有不同，其中固定增加「神岡國中」、「大圳福庄街口」、「庄後里(大圳路)」、「大圳中車路口」及「大圳厚生路口」等5站，擴大服務範圍，讓居民搭車更便利。

中市府交通局長葉昭甫表示，目前神岡區大圳路附近的民眾雖可就近於豐洲路、厚生路一帶搭乘218路及989路公車，但班次時段選擇較少，若要搭乘其他公車路線，需步行至中山路上乘車。另外，學生要到神岡區公所搭校車前往市區上學，也無適合的公車班次可搭乘，只能仰賴家人接送，十分不便。

台中市公共運輸處指出，交通局協調客運業者，經評估整體人力、車輛調度及路線行車時間等，配合在地民眾乘車需求時段，台中客運14路副線，原本行駛干城站到神岡區公所，自10月16日起由神岡區公所延駛服務至大圳路，去程停靠「神岡」、「神岡農會」兩站，並增加「神岡國中」、「大圳福庄街口」、「庄後里(大圳路)」、「大圳中車路口」及「大圳厚生路口」等5站，返程則停靠「神岡圖書館」、「庄頭」兩站，往、返程各2班次，增加當地大眾運輸資源。

葉昭甫提醒民眾，14路公車副線延駛班次因行駛動線因素，往、返程停靠站位略有不同，民眾可上交通局網站(http://www.traffic.taichung.gov.tw )、撥打1999或公共運輸處專線04-22291716、查詢公車路線可下載「台中公車」APP，查看旅運規劃系統、站牌導航及公車路線調整資訊。

台中客運14路公車副線，自10月16日起延駛服務神清路到大圳路7站位，往、返程停...
台中客運14路公車副線，自10月16日起延駛服務神清路到大圳路7站位，往、返程停靠站略有不同。圖／台中市政府提供
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台中客運14路公車副線，自10月16日起延駛服務神清路到大圳路7站位，往、返程停...
台中客運14路公車副線，自10月16日起延駛服務神清路到大圳路7站位，往、返程停靠站略有不同。圖／台中市政府提供
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