農會總幹事豁出去了 扮動漫少女、小丸子行銷彰化優鮮

2019-10-08 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化報導



彰化縣政府今天與全縣26鄉鎮市農會一起行銷「彰化優鮮」農產品，各農會總幹事出奇招走秀宣傳，花壇鄉農會總幹事顧碧琪還打扮成美少女戰士走秀，為了宣傳自家農產品都豁出去了，彰化縣長王惠美說，彰化縣優鮮農產品健康又安全，希望大家用實際消費來鼓勵農民，縣府也將持續努力打「國際盃」，將彰化優質農特產品行銷到世界各地。

王惠美與彰化縣農會總幹事廖振賢及各鄉鎮市農會總幹事今天在縣府聯合行銷「彰化優鮮」，在農產品走秀中各農會總幹事親自上場，運用其鄉鎮特色農產品走秀，花壇鄉農會總幹事顧碧琪以動漫美少女戰士帶著茉麗花茶上場、田尾鄉農會總幹事楊春枝戴著花冠、北斗鎮農會總幹事張桂連戴著雞蛋大耳環、芬園鄉農會總幹事黃翊愷扮「男扮女裝」卡通櫻桃小丸子登場，各出奇招突顯自家產品。

王惠美說，「彰化優鮮」品牌過去常被忽略，現在縣府要善用這個品牌，將好的產品行銷出去，也是對消費者的保障，彰化縣為農業生產大縣，26個鄉鎮市農特產品各具特色，現在力推「彰化優鮮」的統一商標，結合農產品產銷履歷認證、有機農產品認證、CAS臺灣優良農產品認證等農政措施，開放具有食品安全認證的生鮮農漁牧產品和加工產品申請，由彰化縣政府來把關保障食品安全及品質保證。

廖振賢說，台灣未來的觀光休閒服務業絕對是主流，觀光休閒服務業也一定要配合農特產品去推廣行銷，農友需要的是種的農產有人吃、貨銷得出去，貨銷得出去，台灣才更有尊嚴。

彰化縣的葡萄產量就佔全國產量百分之五十，雞蛋產量也是全國最高的縣市；田尾鄉和永靖鄉的苗木花卉產業全省最重要批發產地；彰化縣的杏鮑菇、秀珍菇等雜菇類的現代化生產也深具特色。

線西農會總幹事楊玲珠說，他們與在地台灣優格餅乾學院合作用彰化在地的高麗菜製作蔬菜棒成「彰化優鮮」產品，不僅希望解決高麗菜經常滯銷情形，更希望把彰化食品行銷到全世界。