濱海橋封閉檢測通行受阻 高美濕地國慶連假交通大考驗

2019-10-08 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中報導



高美濕地附近的濱海橋已封閉，前天周日，高美濕地遊客多，很多人無法進入抱怨，中市府正在想辦法因應國慶連假交通。記者游振昇／翻攝 分享 facebook 高美濕地附近的濱海橋上周起封閉檢測安全，濱海橋是通往高美濕地主要停車場第二停車場的要道，高美濕地大量遊客停車受影響，前天周日，許多遊客開車要到高美濕地卻找不到停車位抱怨，只好繞道回家，國慶4天連假將到，高美濕地交通大考驗，台中市交通局長葉昭甫表示，市府正研擬方案解決中。

為維護橋梁安全，台灣港務公司本月4日起封閉檢測高美濕地外的濱海橋，台中市政府交通局立即協調受影響的111、309、655及688路市區公車改道，暫不停靠高美濕地(三順路)、高美濕地遊客中心及長明公司等站，遊客可在「18號風車」站下車前往高美濕地；假日高美濕地接駁車服務也將不再進入中一路的第2停車場，直接駛進木棧道。

交通局長葉昭甫表示，高美濕地濱海橋是連接高美濕地及風車道、梧棲漁港的重要橋樑，平日有111、309路公車經過濱海橋往返高美濕地與風車道、梧棲觀光漁港，假日更有655、688路公車投入加強遊客接駁，因應這次橋樑封閉檢測，交通局已立即協調各業者改道因應，並在受影響的站牌張貼公告，將影響減至最低。

葉昭甫說明，高美濕地濱海橋封閉後，111及688路公車改道行駛臨港路、北堤路、中一路接回環港北路，維持原本港埠路各站的服務；而未在港埠路設站的309及655路公車，則提早於漁港路改道銜接北堤路、中一路接回環港北路。

交通局雖有因應措施，前天周日，高美濕地交通明顯受影響，第二停車場停車空間大，車輛無法進入停車，第一停車場很快停滿車，遊客無法停車，很多人停在三順路旁，但距離接駁車很遠，很多外地遊客在三順路繞行後，怒氣離開，抱怨交通因應措施不足，讓他們到高美濕地附近，只能遠望風車，無法進入。