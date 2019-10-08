親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

吳敦義籲執政縣市國慶升旗 新北不理？侯友宜有理由

川普背棄敘利亞庫德人 共和黨集體暴怒：和歐巴馬一樣爛

濱海橋封閉檢測通行受阻 高美濕地國慶連假交通大考驗

2019-10-08 12:46聯合報 記者游振昇／台中報導

高美濕地附近的濱海橋已封閉，前天周日，高美濕地遊客多，很多人無法進入抱怨，中市府...
高美濕地附近的濱海橋已封閉，前天周日，高美濕地遊客多，很多人無法進入抱怨，中市府正在想辦法因應國慶連假交通。記者游振昇／翻攝
分享
高美濕地附近的濱海橋上周起封閉檢測安全，濱海橋是通往高美濕地主要停車場第二停車場的要道，高美濕地大量遊客停車受影響，前天周日，許多遊客開車要到高美濕地卻找不到停車位抱怨，只好繞道回家，國慶4天連假將到，高美濕地交通大考驗，台中市交通局長葉昭甫表示，市府正研擬方案解決中。

為維護橋梁安全，台灣港務公司本月4日起封閉檢測高美濕地外的濱海橋，台中市政府交通局立即協調受影響的111、309、655及688路市區公車改道，暫不停靠高美濕地(三順路)、高美濕地遊客中心及長明公司等站，遊客可在「18號風車」站下車前往高美濕地；假日高美濕地接駁車服務也將不再進入中一路的第2停車場，直接駛進木棧道。

交通局長葉昭甫表示，高美濕地濱海橋是連接高美濕地及風車道、梧棲漁港的重要橋樑，平日有111、309路公車經過濱海橋往返高美濕地與風車道、梧棲觀光漁港，假日更有655、688路公車投入加強遊客接駁，因應這次橋樑封閉檢測，交通局已立即協調各業者改道因應，並在受影響的站牌張貼公告，將影響減至最低。

葉昭甫說明，高美濕地濱海橋封閉後，111及688路公車改道行駛臨港路、北堤路、中一路接回環港北路，維持原本港埠路各站的服務；而未在港埠路設站的309及655路公車，則提早於漁港路改道銜接北堤路、中一路接回環港北路。

交通局雖有因應措施，前天周日，高美濕地交通明顯受影響，第二停車場停車空間大，車輛無法進入停車，第一停車場很快停滿車，遊客無法停車，很多人停在三順路旁，但距離接駁車很遠，很多外地遊客在三順路繞行後，怒氣離開，抱怨交通因應措施不足，讓他們到高美濕地附近，只能遠望風車，無法進入。

交通局長葉昭甫表示，國慶連假會有更多遊客到高美濕地，交通局正討論因應方案中，會盡速提出並公布。

高美濕地附近的濱海橋已封閉，前天周日，高美濕地遊客多，很多人無法進入抱怨，中市府...
高美濕地附近的濱海橋已封閉，前天周日，高美濕地遊客多，很多人無法進入抱怨，中市府正在想辦法因應國慶連假交通。圖／台中市交通局提供
分享

高美濕地停車場公車

相關新聞

農會總幹事豁出去了 扮動漫少女、小丸子行銷彰化優鮮

2019-10-08 14:09

台中大甲溪橋路面和伸縮縫改善工程 14至15日主線封閉

2019-10-08 10:57

中華民國生日快樂！台中白天掛國旗夜有豪宅燈光秀

2019-10-08 09:32

台中爵士音樂節11日登場 周邊交通管制資訊看這邊

2019-10-08 09:17

豐原轉運中心動土 110年12月下旬完工

2019-10-07 23:49

歐莉葉荷城堡遭法拍？ 業者澄清

2019-10-07 23:37

中市泳池分布 城鄉差距嚴重

2019-10-07 23:29

台中市立游泳池 年虧1300萬

2019-10-07 23:27

影／南投茶博會國慶登場 縣長開箱搞怪入鏡衝人氣

2019-10-07 19:46

國旅促銷！彰化平日住宿提升有限 夜市券也不好用

2019-10-07 19:22

中市府控「硼」汙染 台電認「找碴」

2019-10-07 18:49

雙龍七彩吊橋明年元旦啟用 票價今拍板僅需100元

2019-10-07 15:25

竹山百歲人瑞最幸福 重陽禮金領先全國

2019-10-07 15:22

中火放流水硼超標24倍 中市府：不排除勒令停工

2019-10-07 14:34

雙十連假何處去？ 中軟Dali Art廣場有連串精彩活動

2019-10-07 12:34

柴燒1563度燒出金氏紀錄 林瑞華陶藝三寶文化館展出

2019-10-07 12:23

中火「硼」超標台電辯遺憾 中市府駁：106年中央就納管

2019-10-07 11:43

中火放流水超標 台電：遺憾廢水廠未落成即進廠檢測

2019-10-07 11:17

台中市議員張瀞分今天送大國旗 索取踴躍

2019-10-07 10:58

中火放流水第5度超標 中市府「不排除勒令停工」

2019-10-07 10:32

影／豐原轉運中心今天動土 110年12月完工

2019-10-07 10:31

盧秀燕號召旗海飄揚祝國慶 議員響應今送千面大國旗

2019-10-07 10:17

影／讓交警夜間值勤更安全 中市買千件全台首見LED背心

2019-10-07 09:36

連外國人都驚嘆！ 台灣10大絕美城堡淪為法拍屋

2019-10-07 08:58

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

確定了！台灣史前博物館南科館 本月19日開幕

2019-10-07 20:56

竹科最夯紅豆餅婉拒國宴 老闆顧品質：低薪請不到人

2019-10-08 10:43

嘉義民雄居民福利 將蓋三層地下停車場

2019-10-07 17:08

嘉義市秋冬補助用了1600萬 可再申請第二波

2019-10-07 14:21

「花生湯用罐頭」 廟口紅茶被誤會負評湧現 老闆娘急喊冤

2019-10-08 11:43

高雄公司成長墊底被黑 台中議員找原因還韓國瑜公道

2019-10-07 17:09

心碎經濟！新竹失戀博物館展出百件分手後愛情遺物

2019-10-07 15:23

16位匠師歷經8年打造 朝天宮第3代「祖媽轎」啟用

2019-10-07 18:26

鐵路電氣化年底到枋寮 高鐵沒來普悠瑪先來

2019-10-07 18:09

開幕順延多日總算快開了！潮州驛站商場這天試營運

2019-10-07 15:21

國旅促銷！彰化平日住宿提升有限 夜市券也不好用

2019-10-07 19:22

雙龍七彩吊橋明年元旦啟用 票價今拍板僅需100元

2019-10-07 15:25

永和不只豆漿 國慶連假「走讀」11景點集點換好禮

2019-10-08 07:38

影／嘉義市長副市長躺草地 原來是為管樂節開箱

2019-10-07 14:27

南方澳吊橋斷 丁守中：劍潭站懸吊式屋頂也欠維護

2019-10-07 17:16

影／沒貨輪運補台東離島恐斷油 業者縣府互推責任

2019-10-07 17:13

竹山百歲人瑞最幸福 重陽禮金領先全國

2019-10-07 15:22

注意！ 高雄鼎金民族匝道10月18日起封閉「請改道」

2019-10-07 21:37

天花板水泥崩落變身美感建築 民富國小頂樓就能看球賽

2019-10-07 14:30

影／人美心善！她釣到不到20公分的小軟絲 說BYE BYE放回

2019-10-07 15:24

融入在地 台南山上水道博物館有限定特色餐飲

2019-10-07 20:01

輕軌進淡水老街模擬 年底前完成

2019-10-07 23:01

台鐵普悠瑪 年底直達枋寮

2019-10-07 23:27

雲林斗南今年沒敬老金 鎮長無奈：前朝沒編無可奈何

2019-10-07 16:39

台南百年古蹟美食餐廳 水道博物館「水道咖啡」開幕

2019-10-08 08:29

吃空心菜看過空心菜花嗎？嘉縣10月雪看農村風情

2019-10-07 19:16

台北市遊行是否禁蒙面 市警局改口：依個案認定

2019-10-07 15:25

高市府盼校園2年就能裝雙機 綠議員批空頭支票

2019-10-07 22:12

台南綠營內鬨再擴大 議長要求議員道歉否則提告

2019-10-07 15:19

竹縣新節電運動起跑 節電電費單可換遊樂園門票

2019-10-07 15:23

晚上出席三鳳宮餐會 韓國瑜獻唱舊皮箱的流浪兒

2019-10-07 20:28

國慶連假吃萬里蟹 龜吼、野柳漁港總量管制

2019-10-08 09:48

鄭文燦：桃園航空城 明年實質開發

2019-10-07 23:32

鄭文燦拍GQ時尚照穿黑大衣、戴黑框眼鏡 網友驚呼：好潮

2019-10-08 12:57

展現打擊犯罪決心？韓國瑜將再次率隊擴撿

2019-10-07 19:18

國慶晚會9日晚首度移師桃園 交通管制路段看這裡

2019-10-07 16:53

台中市立游泳池 年虧1300萬

2019-10-07 23:27

高雄梓官漁會「食魚遊程」 意外成為夯經濟

2019-10-07 17:26

必看！ 台南山上水道博物館國慶連假交通停車全攻略

2019-10-07 10:27

丟臉丟到家 他帶法國人出海又見廢棄油桶迎面漂來

2019-10-07 17:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top