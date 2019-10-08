中華民國生日快樂！台中白天掛國旗夜有豪宅燈光秀

2019-10-08 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



台中市七期重劃區內的「聯聚中雍大廈」國慶日當晚以藍、白、紅三色為主題的燈光秀，與國人一起慶祝中華民國生日快樂。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 十月十日是國慶日，如何幫中華民國慶生？台中市到10月25日，懸掛近4000面國旗在台灣大道、文心與市政路、五權路、環中路、高鐵周邊等，讓整個台中城充滿國恩家慶的喜悅；霧峰光復新村摘星基地即日起到10月底有「雙十光復．樂遊新村」系列活動，中台灣最高192米樓高、位於台中七期重劃區內的「聯聚中雍大廈」當晚也有藍、白、紅三色元素為主題的燈光秀，一起慶祝中華民國生日快樂。

台中市勞工局說明，「雙十光復．樂遊新村」活動期間國旗飄揚，歡迎民眾穿著有國旗意象的衣服前往光復新村，期間只要身穿紅、白、藍三色服飾，不限金額消費，即可獲贈「特色國旗明信片」1張，歡迎把握機會到光復新村走逛，詳情可到活動連結：https://reurl.cc/drGLmM 。

美中貿易戰，不少稱霸全球的「台灣之光」台商企業進駐台中頂級商辦，包括全球最大窗簾製造廠「億豐工業」、全球最大精品鞋代工廠「九興控股」、全球黏扣帶大廠「百和興業」等進駐「聯聚中雍大廈」。

聯聚建設總經理王于娟表示，聯聚中雍大廈外牆採取LED燈光編寫排列設計，經由電腦設定呈現特定畫面，不影響白天時的整體外觀，也不會遮蔽到對外視野。夜間燈光於四季及節慶隨著時序有不同變化，即將到來的雙十節，當晚6時30分起到晚間11時，將以藍、白、紅三色元素作為燈光呈現主題，與國人一起歡慶。