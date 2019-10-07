影／南投茶博會國慶登場 縣長開箱搞怪入鏡衝人氣

2019-10-07 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



南投世界茶業博覽會邁入第10年，國慶日當天開幕，今年規模更大，茶葉攤從去年156增至192攤，縣府今更匯集10年來紀念茶餅、茶具等拍攝開箱文，縣長林明溱不僅躺著拍，更被指揮搞怪入鏡，為宣傳茶博犧牲形象「撩落去」。

縣府農業處表示，南投世界茶業博覽會今年以「香郁拾穗─相遇十歲」為題，凸顯茶香（鄉）、農業及茶博舉辦10年的特點，而今年規模更勝去年，茶葉攤從156攤增至192攤，加上咖啡、美食、農特產等共348攤，展攤區較去年多了30攤。

而為宣傳將在10日登場的茶博會，縣府今天匯集10年來紀念茶餅、茶具、縣長特等茶等茶產品，以及馬克杯、抱枕等茶博周邊商品，連同縣長林明溱本人一起陳列在茶博大型布巾上，林則像玩偶般接受外界指令，頻做出搞怪表情和姿勢。

林明溱說，為了要宣傳茶博，跟風開箱秀出歷年紀念茶餅、茶杯等相關物品，就是希望大家可以更了解茶博會，只要能提高各界對茶產業的重視，就算躺地上拍照也覺得很有意思、很舒服，聽導演指揮也沒關係，「縣長今天就只是配角」。