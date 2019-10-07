國旅促銷！彰化平日住宿提升有限 夜市券也不好用

2019-10-07 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



中央祭出秋冬國旅優惠方案，但彰化旅宿業者覺得效果還看不到，經濟部加碼的夜市券，能使用的地方也太少，就連彰化最具代表性的鹿港老街與天后宮廟口商圈都不能使用夜市券，雖然彰化縣政府有再行文經濟部希望再增加彰化十二個商圈能使用200元消費券，但仍被打回票。

彰化縣府城觀處處長馬英傑表示，縣府為了配合國旅行銷彰化，在縣府官網就有彰化縣參與的80幾家旅宿業者資訊及彰化近日舉辦的黑泥季、馬拉松比賽等活動資訊，許多業者更再加碼提供數百元優惠、續住優惠、還有送小禮物等，縣府也決定10月下旬要再加碼住房送7000多頂最近很夯的順澤宮冠軍帽。

雙十連假彰化旅遊勝地鹿港的永樂飯店、澄悅商旅等飯店業者都已一房難求，但相較平日的住房率熱冷差別仍極大，秋冬國旅補助自由行為了刺激平日住宿，每房補助一千元，不過彰化業者認為對非假日的住房幫助仍有限。

澄悅商旅營運協理陳玉玲說，為了配合秋冬國旅方案，原本2880元起跳附早餐的房間扣掉1000元，他們再用更優惠的方式1600元優惠給客人，民眾也不必一定要擠連假，利用非假日來一場鹿港小旅行實在是物超所值。

陳玉玲說，也有客人抱怨政府提供的夜市扺用券可使用範圍很小，許多客人會問可以拿去鹿港老街或天后宮商圈吃小吃嗎?答案是不行，彰化縣僅限在鹿港或田尾二個夜市使用，但鹿港夜市規模較小，且每周只有周五有營業，很多客人抱怨「看得到，吃不到」。

陳玉玲說，且夜市扺用券有限區使用，客人也會抱怨，在彰化沒用到，如果可以拿回去北部用，一樣可以刺激經濟，但限制太多，很像「空頭支票」。

彰化縣旅館商業同業公會理事長謝榮聰說，彰化不像南投有山有水，很好推旅遊，從今年的春遊補助到目前秋冬國旅補助，都還看不到平日住房率有明顯增加，其實彰化是小吃原鄉，地方政府也可再增辦如美食節等美食票選活動，串連商圈小吃業者、旅宿業和觀光工廠等產業結合才能把觀光客帶進來。