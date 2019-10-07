中市府控「硼」汙染 台電認「找碴」

2019-10-07 18:49 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



台中環保局長吳志超說明中火排放水的硼污染嚴重超標，若陳述不合理，將祭出重罰。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook 台中市長盧秀燕「空污季」開罰不手軟，第一個被動大刀的還是台電中火。不過，中火被處罰的原因是「硼」造成的水污染，預計可能被罰2000萬元。台電雖聲明表示「歉意」，但卻暗指市府「找麻煩」說，環保局明知廢水處理廠尚未完工，卻仍往中火取樣，「檢測結果超標即無法避免，台電對此刻意作法深感遺憾」。

硼濃度達121毫克

環保局上半年查獲中火廢水4次超標，共累計開罰2562萬元。中火為了減少空氣污染，因此透過設備防污處理，但反而造成排放水內含污染物超標。環保局長吳志超表示，今年上半年查獲的多數屬硝酸鹽氮超標。9月19日環保局再針對中火5至8號機放流水採樣送驗，又發現「硼」濃度高達121毫克／公升，遠超出標準5毫克的24倍。

因環保局今年1至9月針對中火三處排放口隨機檢測水質15次，就查獲5次不標準，已屬重大違規。吳志超說，環保局已於5日行文，要求台電依法提出陳述意見；若陳述未具正當充分理由，將依違規情節處罰，最高可罰2000萬元，或勒令停工；月底前會做出裁決。

明知故「查」？

台電聲明說，自5月起，中火已配合硼酸鹽氮排放的改善工程，而環保署是在今年公布，「硼」排放是明年才開始要納入發電廠必須主動申報的新增項目；台電也已配合改善工程進行硼排放的減排。環保局明知中火廢水處理廠改善工程尚未完成，就進廠檢測，「令人遺憾」。

盧秀燕最近一再要求中央及台電，中火如要增加2部燃氣機組，依其新增總發電電，可以減少4部燃煤機組的發電量，因此必須讓4部燃煤機組除役，而不是當成備用機組。就是考慮到，不能一直以犧牲中部民眾的健康，還拿高污染的燃煤機組作為發電不足時的備用機組。新聞局長黃國瑜亦重批，「中火是雙污事業！」嚴重影響市民健康。

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