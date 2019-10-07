雙龍七彩吊橋明年元旦啟用 票價今拍板僅需100元

2019-10-07 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣信義鄉雙龍瀑布園區預計明年元旦開放營運，縣務會議今討論該園區管理辦法，但縣長林明溱認為，拚觀光且評估他縣市吊橋園區，原訂全票150元調降成100元為宜，另回饋信義、水里民和村居民免費。

林明溱說，莫拉克風災過後，雙龍瀑布聯外道路坍方，唯瀑布景觀壯麗漂亮，不該被埋沒，縣府因此與公所、日月潭國家風景區管理處合作投資逾6000萬元，興建雙龍七彩吊橋，並規劃園區、停車場等，預計今年底完竣，明年元旦啟用。

縣府觀光處指出，雙龍七彩吊橋全長342公尺，橋面距溪底達110公尺，長度、深度都居全國之冠，橋面踩階梯式設計共420階，每50米1色猶如彩虹，由於吊橋橫跨在懸崖上，景色壯觀，也挑戰遊客膽量，園區工程進度目前已達7成。

觀光處日前著手訂定「雙龍瀑布園區管理辦法」，今則在縣務會議提出討論，而辦法中將門票價格訂為全票150元、信義鄉和水里民和村居民入園優惠50元，但林明溱提議將價格降為全票100元和回饋地方免費，並詢問局各處首長意見。

對此，除財政處持反對意見外，其他與會局處多贊同降價，財政處長李良珠認為，全票150元不僅是入園門票，還涵蓋接駁、停車、管理等費用，同時考量縣庫收入，每人營收多50元，聚沙成塔，長期來看，對縣庫財政有一定幫助。