信義雙龍吊橋元旦開放 入園票價100元

2019-10-07 13:56 中央社 南投縣7日電



南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋預計明年元旦開園，門票價格今天經南投縣政府縣務會議討論，由原定新台幣150元降為100元並通過，且設籍信義鄉、水里鄉民和村的居民還可免費入園。

南投縣政府在信義鄉雙龍瀑布興建雙龍七彩吊橋，橋面接近完工，園區管理辦法今天經南投縣政府縣務會議通過，縣長林明溱會中表示，預計明年元旦起開園，且降低門票價格，從原先150元降為100元，且設籍信義鄉、水里鄉民和村居民可免費入園。

林明溱說，莫拉克風災後，雙龍瀑布聯外道路坍方，但因瀑布景觀非常漂亮，縣府、鄉公所、日月潭國家風景區管理處攜手合作，約投資6000萬元興建雙龍七彩吊橋，整體工程接近完工。

林明溱表示，園區門票原本訂價150元，但他始終認為票價可降低一些，以吸引更多觀光客，用薄利多銷的概念彌補收入，因此，今天經縣務會議各局處討論後，敲定門票價格為100元，這100元門票價格還包括接駁、停車費，讓旅客更方便遊玩。

引灌溉用水的雙龍水管吊橋橫跨山谷，景色壯觀，吸引許多民眾慕名而來，甚至擅闖，不僅有安全疑慮，也對水管吊橋造成影響，因此縣府在水管吊橋旁興建另一座觀光用的「雙龍七彩吊橋」，吊橋採階梯式橋面，長度342公尺、距谷底110公尺，吊橋兩端落差20公尺，橫跨懸崖挑戰遊客膽量。