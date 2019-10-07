柴燒1563度燒出金氏紀錄 林瑞華陶藝三寶文化館展出

2019-10-07 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



保費超過千萬的林瑞華柴燒陶藝個展，即日起到108年11月10日，早上10點到下午5點免費參觀，展出地點在台中市大甲區裕珍馨大甲三寶文化館，林瑞華的柴燒作品，創金氏紀錄，柴燒窯1563℃最高溫保持者。

知名陶藝大師林瑞華的曾祖父是早期「大甲東」知名「外窯」窯主，父親林添福在中年時離鄉至竹南設立「竹南蛇窯」。他作為第四代陶瓷（硘仔）的薪傳者，也是金氏世界紀錄柴燒窯1563℃最高溫保持者，林瑞華以他多年運用傳統技藝開創新風格的作品，回到家鄉大甲，在裕珍馨三寶文化館展出43件柴燒陶藝作品，即日起展至11月10日，可免費參觀。

林瑞華2013年發表了1551℃的柴燒創作，2016年更創下1563℃的金氏世界紀錄，是現階段所知最高溫的柴燒陶藝創作，以柴燒探討不上釉的自然之美，二十多年來林瑞華從「橫焰火」的嘗試，到「半倒焰火」的實驗，發展至「全倒焰之火」的詮釋。從選土、練土，到造窯；從撿木頭、分類到燒窯，藉由作品一次又一次把與火的對話記錄下來，醞釀出「釉母」的理論。以大自然礦石為師，「形」與「色」更加單純，質的藝術成為林瑞華想要詮釋的全新領域。

此次展出的「十彩窯汗」系列，是林瑞華在2001年發表，用泥土做成的窯磚在經年累月的柴燒下所產生的渾厚多變的「窯汗」，之前大家都避之惟恐不及，而林瑞華在經過一年多的觀察蛇窯內壁後發現這美麗又自然的「窯汗」並將它運用在作品上，做成獨一無二的「十彩窯汗」系列。