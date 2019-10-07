台中市議員張瀞分今天送大國旗 索取踴躍

2019-10-07 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



國民黨籍台中市議員張瀞分今天在臉書說要送大家一面大國旗，消息一出，索取國旗者踴躍，張瀞分今天參加活動時不斷接到電話詢問，她說今天應該會送完。

張瀞分表示，她和朋友募集製作近千面大國旗，今天開始在她豐原服務處和國民黨豐原區黨部免費送大家，還沒開始送，就有朋友打電話預約，希望幫他們留一面國旗，他們今天下班後去載回家。