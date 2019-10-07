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韓國瑜的問題非支持度落後？資深媒體人點出是這項領先

台中市議員張瀞分今天送大國旗 索取踴躍

2019-10-07 10:58聯合報 記者游振昇╱即時報導

國民黨籍台中市議員張瀞分今天在臉書說要送大家一面大國旗，消息一出，索取國旗者踴躍，張瀞分今天參加活動時不斷接到電話詢問，她說今天應該會送完。

張瀞分表示，她和朋友募集製作近千面大國旗，今天開始在她豐原服務處和國民黨豐原區黨部免費送大家，還沒開始送，就有朋友打電話預約，希望幫他們留一面國旗，他們今天下班後去載回家。

張瀞分說，10月10日是中華民國生日，沒有國哪有家，這是她始終如一的堅定信念，她邀大家在國慶日當天，一起掛國旗，一起歡慶國慶日。

台中市議員張瀞分今天送國旗，大國旗索取踴躍。圖／台中市議員張瀞分提供
台中市議員張瀞分今天送國旗，大國旗索取踴躍。圖／台中市議員張瀞分提供
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台中市議員張瀞分今天送國旗，她今天接到很多電話要索取。記者游振昇／攝影
台中市議員張瀞分今天送國旗，她今天接到很多電話要索取。記者游振昇／攝影
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國旗國慶

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