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中火污染物硼超標24倍 中市府擬重罰或勒令停工

2019-10-07 10:28中央社 台中7日電

台中市政府今天召開記者會公布，台中火力發電廠9月間被發現污染物「硼」超標24倍，市府將於月底做出處分，不排除重罰最高新台幣2000萬元，或者勒令停工。

台中市議會國民黨團市議員齊赴台中火力發電廠陳抗，要求中火新增2部燃氣機組前，4部...
台中市議會國民黨團市議員齊赴台中火力發電廠陳抗，要求中火新增2部燃氣機組前，4部燃煤機組先除役、拆除，否則抗爭到底。聯合報系資料照／記者趙容萱攝影
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火力發電廠

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