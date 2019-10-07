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連外國人都驚嘆！曾被評為台灣10大絕美城堡 淪為法拍屋

盧秀燕號召旗海飄揚祝國慶 議員響應今送千面大國旗

2019-10-07 10:17聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市議員張瀞分和朋友一起募集近千面大國旗，供市民免費索取，今天起在台中市豐原區張瀞分服務處及國民黨豐原區黨部供市民免費索取，送完為止，早上開始發送沒多久，已經送出好幾百面。

張瀞分今天一早天剛亮，就站在服務處門口展示大國旗，張瀞分強調「沒有國 哪有家」她希望大家在國慶日時，拿國旗、掛國旗，展現愛國心，張瀞分還用台語喊「掛國旗、大賺錢」。

張瀞分說「沒有國 哪有家」是她始終如一的堅定信念。早年只要到了雙十國慶，家家戶戶都會掛國旗熱鬧慶祝，她自己的服務處每年從10月1日開始，就會開始掛國旗，數十年如一日。

她説，過去民進黨執政這幾年來，國慶的氣氛變得很冷，讓人覺得很憂心。她強調，人民的愛國意識是國家最重要的基礎，希望大家在國慶日時，拿國旗、掛國旗，展現愛國心及對國家的向心力。張瀞分還用台語喊出「掛國旗、大賺錢」，笑說掛國旗也帶有吉祥意義。

迎接中華民國國慶，台中市政府積極籌辦雙十國慶升旗典禮，號稱破天荒祭出3項史上第一次，包含首次金曲歌后江慧儀領唱國歌、無人機迎接國旗進場及東南亞最大LED螢幕轉播，市長盧秀燕號召全民用飄揚旗海為中華民國慶祝108歲生日。市府今年在重要道路丶陸橋插掛共4000面國旗，是去年的3倍多。

台中市議員張瀞分募集千面國旗免費送民眾。圖/張瀞分提供
台中市議員張瀞分募集千面國旗免費送民眾。圖/張瀞分提供
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