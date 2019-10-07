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連外國人都驚嘆！ 台灣10大絕美城堡淪為法拍屋

2019-10-07 08:58聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮歐莉葉荷城堡是由數棟奢華宮廷城堡建築和富麗花園造景營造而成的超夢幻莊園，因園區美得像幅畫，走入彷彿置身異國，曾被CNN評選為台灣10大絕美民宿，近年也爆紅成為IG打卡熱點，未料近期傳出將遭法拍出售。

「歐莉葉荷城堡」是永慶汽車創辦人廖政賜退休後，與前妻李宜純耗費5年時間、斥資逾2.5億元共同打造占地約3000坪的歐洲古堡莊園民宿，園區內建築到花草樹木都是由他們設計監造，再交由公開招募而來的在地員工夥伴執行完成。

而歐莉葉荷城堡在2008年開幕後在當地造成話題，也颳起一陣歐式建築風潮，2017年曾獲CNN評選為台灣10大絕美民宿，近年更是熱門的IG打卡點；但在興建城堡初期曾和建商糾紛告上法院，並爆出民宿房間超賣等問題，爭議也不少。

沒想到，今年驚傳遭法拍，網路近期公告「歐莉葉荷城堡」位於南投縣埔里鎮鯉魚一巷27號，法拍屋總坪數1217.02坪、主建物坪數：371.42坪、增建物面積845.6坪、土地坪數達3067.45坪、屋齡13年、法院拍賣底價為2億374萬元，地方譁然。

對此，廖政賜則解釋，歐莉葉荷城堡民宿的財務和營運一切正常，目前的法拍程序僅是因為與前妻有財產分配問題，所以才會透過法律來釐清雙方財產，並不是真的要法拍易主，非常感謝支持歐莉葉荷的民眾及外界的關心。

廖也提到，歐莉葉荷城堡園區除以英倫風情、巴洛克式等風格打造建築，內部也是由華麗宮廷擺飾陳設，並提供英式下午茶和五星級餐點等美食，還能順遊鯉魚潭，是親子遊憩、情侶約會的浪漫必訪景點，更是國慶連續假期旅遊的絕佳選擇。

南投縣埔里歐莉葉荷城堡是由歐風建築及花園造景所組成的超夢幻莊園，是IG打卡熱點。...
南投縣埔里歐莉葉荷城堡是由歐風建築及花園造景所組成的超夢幻莊園，是IG打卡熱點。圖／報系資料照，歐莉葉荷城堡提供
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南投縣埔里歐莉葉荷城堡是由歐風建築及花園造景所組成的超夢幻莊園，是IG打卡熱點。...
南投縣埔里歐莉葉荷城堡是由歐風建築及花園造景所組成的超夢幻莊園，是IG打卡熱點。圖／報系資料照，歐莉葉荷城堡提供
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南投縣埔里歐莉葉荷城堡是由歐風建築及花園造景所組成的超夢幻莊園，是IG打卡熱點。...
南投縣埔里歐莉葉荷城堡是由歐風建築及花園造景所組成的超夢幻莊園，是IG打卡熱點。圖／報系資料照，歐莉葉荷城堡提供
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南投縣埔里歐莉葉荷城堡是由歐風建築及花園造景所組成的超夢幻莊園，是IG打卡熱點。...
南投縣埔里歐莉葉荷城堡是由歐風建築及花園造景所組成的超夢幻莊園，是IG打卡熱點。圖／報系資料照，歐莉葉荷城堡提供
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法拍

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