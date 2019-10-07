全台彰縣獨有 搭海牛遊潮間帶採蚵

2019-10-07 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣擁有世界獨一無二的搭海牛車遊潮間帶觀光資源，縣府昨天首度舉辦海牛文化節，吸引數千名親子湧至芳苑體驗搭乘海牛車漫遊潮間帶採蚵、烤蚵、吃蚵樂。縣長王惠美說，芳苑潮間帶生態豐富，海牛曾是當地漁民下海養蚵賺錢親密伙伴，只今海牛只剩7頭，縣府會好好保存並推廣海牛文化。

縣府在芳苑鄉普天宮前廣場辦理「2019國際海牛文化節」，邀請農委會畜產試驗所長黃振芳、行政院海洋委員會海洋資源處長黃振德等人體驗搭乘海牛車遊潮間帶的樂趣。活動由拉斯維加斯舞者熱鬧開場，接著是文化傳承表揚、牛車踩街嘉年華、鐵馬探索之旅、潮間帶生態體驗及產業推廣市集等活動。

彰化縣飼養海牛的漁民只剩下11人：洪武雄、洪朝、洪維明、謝素、魏清水、洪明祥、洪崑水、洪清治、洪昭龍、李福相、洪清河等，其中洪昭龍、李福相及洪清河因飼養的海年牛年紀已大，都在今年8月間宣布退休，王惠美頒獎表揚他們多年來對存海牛文化的努力與貢獻。

黃振芳說，畜產試驗所約在30年前就將台灣黃牛保種，保種之外還進行命名與技術移轉等產業鏈的延伸，現在全台有超過600頭的台灣黃牛，大家不用擔心海牛會消失。王縣長舉用心辦國際海牛文化節，這是非常重要的創舉，希望透過活動將海牛文化推向國際。

黃振德說，海洋委員會是去年4月28日新成立的單位，以推動及照顧保存各項海洋重要的資產文化等，海牛是一個百年來很好的漁村文化，很需要好好保存下來，相當難得，也很開心能共同參與。

芳苑沿海地區的「芳苑潮間帶牛車採蚵」是自日治時期迄今仍使用的漁法，漁戶運用經特殊訓練，讓牛不怕潮水，陪伴漁民到潮間帶作業，2016年成為彰化第一個以產業登錄的無形文化資產。

王惠美說，縣府第一次舉辦國際海牛文化節，感謝海洋委員會對這次活動的贊助，從日治時代芳苑漁民就用海牛在潮間帶養蚵、採蚵，因時空背景的改變，機械化的牡蠣搬運機取代牛車，漸漸地海牛文化也被淡化，縣府會好好保存與推廣不會讓海牛文化消失。

芳苑鄉長洪和炉說，國際海牛文化節活動內容很豐富，芳苑的海牛很有特色，也可以運載遊客到潮間帶採蚵，芳苑很有發展的空間，他希望中央、地方都能多多關心芳苑，大家共同努力讓遊客增加、海牛的需求也增加。

苑飼養海牛的漁民在魏清水號召下，組成芳苑海牛車隊，並在臉書成立「潮間帶與南彰化農漁產業體驗旅行推廣平台」，提供搭海牛車漫遊潮間帶採蚵、烤蚵、吃蚵樂趣的全套服務，行程內容約2至3小時，收費標準3歲至幼稚園每人200元，國小以上每人350元，聯絡人：魏清水0919688438。