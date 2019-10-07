親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國旅卡大鬆綁…當年公務員遭法辦 如今珠寶銀樓解禁

全台彰縣獨有 搭海牛遊潮間帶採蚵

2019-10-07 07:46聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣擁有世界獨一無二的搭海牛車遊潮間帶觀光資源，縣府昨天首度舉辦海牛文化節，吸引數千名親子湧至芳苑體驗搭乘海牛車漫遊潮間帶採蚵、烤蚵、吃蚵樂。縣長王惠美說，芳苑潮間帶生態豐富，海牛曾是當地漁民下海養蚵賺錢親密伙伴，只今海牛只剩7頭，縣府會好好保存並推廣海牛文化。

縣府在芳苑鄉普天宮前廣場辦理「2019國際海牛文化節」，邀請農委會畜產試驗所長黃振芳、行政院海洋委員會海洋資源處長黃振德等人體驗搭乘海牛車遊潮間帶的樂趣。活動由拉斯維加斯舞者熱鬧開場，接著是文化傳承表揚、牛車踩街嘉年華、鐵馬探索之旅、潮間帶生態體驗及產業推廣市集等活動。

彰化縣飼養海牛的漁民只剩下11人：洪武雄、洪朝、洪維明、謝素、魏清水、洪明祥、洪崑水、洪清治、洪昭龍、李福相、洪清河等，其中洪昭龍、李福相及洪清河因飼養的海年牛年紀已大，都在今年8月間宣布退休，王惠美頒獎表揚他們多年來對存海牛文化的努力與貢獻。

黃振芳說，畜產試驗所約在30年前就將台灣黃牛保種，保種之外還進行命名與技術移轉等產業鏈的延伸，現在全台有超過600頭的台灣黃牛，大家不用擔心海牛會消失。王縣長舉用心辦國際海牛文化節，這是非常重要的創舉，希望透過活動將海牛文化推向國際。

黃振德說，海洋委員會是去年4月28日新成立的單位，以推動及照顧保存各項海洋重要的資產文化等，海牛是一個百年來很好的漁村文化，很需要好好保存下來，相當難得，也很開心能共同參與。

芳苑沿海地區的「芳苑潮間帶牛車採蚵」是自日治時期迄今仍使用的漁法，漁戶運用經特殊訓練，讓牛不怕潮水，陪伴漁民到潮間帶作業，2016年成為彰化第一個以產業登錄的無形文化資產。

王惠美說，縣府第一次舉辦國際海牛文化節，感謝海洋委員會對這次活動的贊助，從日治時代芳苑漁民就用海牛在潮間帶養蚵、採蚵，因時空背景的改變，機械化的牡蠣搬運機取代牛車，漸漸地海牛文化也被淡化，縣府會好好保存與推廣不會讓海牛文化消失。

芳苑鄉長洪和炉說，國際海牛文化節活動內容很豐富，芳苑的海牛很有特色，也可以運載遊客到潮間帶採蚵，芳苑很有發展的空間，他希望中央、地方都能多多關心芳苑，大家共同努力讓遊客增加、海牛的需求也增加。

苑飼養海牛的漁民在魏清水號召下，組成芳苑海牛車隊，並在臉書成立「潮間帶與南彰化農漁產業體驗旅行推廣平台」，提供搭海牛車漫遊潮間帶採蚵、烤蚵、吃蚵樂趣的全套服務，行程內容約2至3小時，收費標準3歲至幼稚園每人200元，國小以上每人350元，聯絡人：魏清水0919688438。

魏清水說，平日湊滿10人成團，就可享受1牛1車服務，活動內容包括潮間帶生態導覽、抓烤文蛤魚蝦蟹、整理蚵田體驗與蚵農生活作息趣味競賽、現剝洗烤蚵仔加當季海產、冷熱飲或海鮮粥，也體驗幫海牛洗澎澎（4-10月視天氣），最後安排文化保存活動，即牛牛布偶大隻 DIY150元（1小時）。

彰化縣擁有台灣西海岸最長潮間帶，假日都有很多親子到海邊體驗採蚵樂。記者何烱榮／攝...
彰化縣擁有台灣西海岸最長潮間帶，假日都有很多親子到海邊體驗採蚵樂。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣擁有全世界獨一無二的搭海牛車漫遊潮間帶樂趣。記者何烱榮／攝影
彰化縣擁有全世界獨一無二的搭海牛車漫遊潮間帶樂趣。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣擁有台灣西海岸最長潮間帶，假日都有很多親子到海邊體驗採蚵樂。記者何烱榮／攝...
彰化縣擁有台灣西海岸最長潮間帶，假日都有很多親子到海邊體驗採蚵樂。記者何烱榮／攝影
分享
縣長王惠美頒獎感謝11名保存海牛文化的漁民。記者何烱榮／攝影
縣長王惠美頒獎感謝11名保存海牛文化的漁民。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣長王惠美（中）、芳苑鄉長洪和炉山（牛車上左1）等人一起體驗搭海牛車的樂趣。...
彰化縣長王惠美（中）、芳苑鄉長洪和炉山（牛車上左1）等人一起體驗搭海牛車的樂趣。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣政府舉辦海牛文化節，吸引很多親子趕到普天宮廣場搭海牛車，前往潮間帶體驗採蚵...
彰化縣政府舉辦海牛文化節，吸引很多親子趕到普天宮廣場搭海牛車，前往潮間帶體驗採蚵樂。記者何烱榮／攝影
分享

潮間帶漁民王惠美

相關新聞

影／盤古蟾蜍求偶搞笑「凸槌」 母蛙遭錯騎急掙脫

2019-10-07 07:32

外籍生違法打工 罰3萬限令出境

2019-10-06 23:42

國慶恐爆車流 合歡山抓違停

2019-10-06 23:36

台中藍執政 國慶掛國旗增3倍

2019-10-06 23:34

基層投訴／消防衣一穿8年棉絮外露 投縣允清查

2019-10-06 23:31

清查違章工廠 中市啟動「快速打擊」當日稽查、立即開罰

2019-10-06 23:29

高齡同學會歡度重陽 百歲人瑞還能騎三輪車看槌球

2019-10-06 23:16

埔里瀛海城隍面子大 全台城隍齊遶境賀祂入新厝

2019-10-06 20:37

誰最適合？ 韓國瑜競選總統彰化縣總部主委虛位以待

2019-10-06 19:20

未來3天空氣品質仍不良 中市環保局提醒民眾注意

2019-10-06 17:11

藍綠執政大不同 台中今年國旗多3倍

2019-10-06 14:24

外籍學生違法打工 小心重罰令出境還讓人生亂了套

2019-10-06 11:58

台中光復新村國慶月 穿國旗衣飾可獲贈國旗明信片

2019-10-06 11:35

影／白金婚表揚老伴牽手拍照 阿嬤害羞：麥啦！見笑

2019-10-06 10:35

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

重要性不亞於明星咖啡！ 朝風咖啡店突遭拆

2019-10-06 10:22

超高車硬闖鳳鼻隧道恐賠8百萬 公路總局加強限高防線

2019-10-06 20:00

台灣設計展首日突破20萬人潮 國慶連假延長開放

2019-10-06 14:24

秘密客測試賣菸品給未成年 連鎖便利商店也中「招」

2019-10-06 08:48

誰最適合？ 韓國瑜競選總統彰化縣總部主委虛位以待

2019-10-06 19:20

南門市場暫熄燈 美食專家與攤商不捨

2019-10-06 10:38

文化部擬拆國父紀念館圍牆 居民質疑意識形態作祟

2019-10-06 12:32

抗衡反陳明文勢力 民進黨嘉縣山區幹部授證啟動輔選

2019-10-06 16:40

藍綠執政大不同 台中今年國旗多3倍

2019-10-06 14:24

雜貨店賣散菸給學生抽 苗衛生局重罰2萬

2019-10-06 13:16

AI智慧販賣機進校園 柯文哲：賣什麼可討論，別因噎廢食

2019-10-06 11:22

民眾抱怨白晝之夜人多還飄政治味 文化局：下次改進

2019-10-06 13:06

秋遊優惠 台灣好行路線半價到年底

2019-10-06 09:36

復刻早年國慶遊行 池上鄉10日要重現國家生日歡樂氣氛

2019-10-06 11:09

地盤下陷加海風侵蝕 布袋鎮地標布新橋黑鏽斑斑

2019-10-06 15:35

高雄美濃神秘金三角 舌尖上的滇緬滋味

2019-10-06 16:14

南港公園兒童遊具掉黑膠塊 議員：冒險森林變危險森林

2019-10-06 09:15

花蓮將軍府歷史保存 文化部補助1億元修繕

2019-10-06 16:12

3年前號召把樹種回去如今樹下可野餐 王醒之：很感動

2019-10-06 12:56

苗栗西湖溪銅鑼曲線景觀鋼橋「啟燈」成為新地標

2019-10-06 08:22

南門市場今晚熄燈 大家用這首歌惜別老市場

2019-10-06 19:58

桃園600資收「小蜜蜂」護市容 環署月補助上限3500元

2019-10-06 16:13

風水破壞？6年前不搬家 輔信公今7允筊同意搬遷

2019-10-06 19:30

今傍晚5點前 南美寶可夢新北全市大放送

2019-10-06 15:36

美濃鎮每4人有1人是老人 公所揪長輩歡慶重陽

2019-10-06 13:31

改善台東馬階醫院周邊停車亂象 長沙街303巷10日起收費

2019-10-06 12:01

許富凱回來了！ 旗山音樂同學會好歌聲感動鄉親

2019-10-06 17:52

收藏高2公尺大象標本 竹市新建動物園圖書館年底開幕

2019-10-06 12:07

來基隆看潮藝術拍網美照 還可以順遊無敵海景

2019-10-06 11:58

影／告別38年歲月 南門市場熄燈

2019-10-06 19:40

埔里瀛海城隍面子大 全台城隍齊遶境賀祂入新厝

2019-10-06 20:37

南門市場遷建 重建新大樓攤商111年搬回

2019-10-06 10:00

月薪2萬被推銷40萬課程 母親心疼代投訴

2019-10-06 14:52

未來3天空氣品質仍不良 中市環保局提醒民眾注意

2019-10-06 17:11

外籍學生違法打工 小心重罰令出境還讓人生亂了套

2019-10-06 11:58

迎國慶 立委參選人發起臉書國旗合照挑戰接棒

2019-10-06 20:01

國父館：從未說拆旗桿 拆欄杆依北市府建議

2019-10-06 12:52

全國雙胞胎比例最高在竹縣寶山 鄉公所加碼生雙胞胎領5萬

2019-10-06 17:11

大甲鐵砧山雕塑公園改造變身 假日吸引親子人潮來

2019-10-06 11:10

新北增1例本土登革熱 樹林區19歲男中標

2019-10-06 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top