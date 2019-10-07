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國旅卡大鬆綁…當年公務員遭法辦 如今珠寶銀樓解禁

影／盤古蟾蜍求偶搞笑「凸槌」 母蛙遭錯騎急掙脫

2019-10-07 07:32聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區生態資源豐沛，是國內知名自然景區，近期正值盤古蟾蜍繁殖季節，園區志工直擊求偶戲碼，有趣的是，公蛙疑因太猴急竟「凸槌」，害得母蛙四腳朝天、頻掙扎想翻身，笑壞一旁拍攝的志工。

林務局南投林管處指出，園區內自然資源豐富，志工按時會在園內巡視確認生態現況，而目前夏秋交替也進入盤古蟾蜍繁殖期，牠們會在水池、溪流等水域交配產卵，公蛙遇到同類就會從背面熊抱，所以偶爾還會抱錯，意外上演「男男戀」。

不過，當公蛙錯抱公蛙時，被錯抱的會頻頻出聲，「勾～勾～勾」的提醒對方快鬆手，抱錯的公蛙就會識趣的鬆手，繼續找下個目標，但這次影片拍下的不是「男男戀」，而是太猴急抱錯，交配姿勢因此大走鐘的有趣畫面。

奧萬大森林遊樂區表示，公蛙到處抱抱，正常情況下都是從背面抱上去，然後出聲大唱「甲你攬牢牢」，未料志工卻看到公蛙「凸槌」從母蛙正面「強壓」，而公蛙精瘦且體力驚人，所以整個壓制住體型較大的母蛙，不管怎麼踢腿都無法掙脫。

而母蟾蜍被壓住後，全力掙扎想要翻身，有幾次差點成功，卻又功歸一簣，過程超級艱辛，志工在旁超傻眼，最後哭笑不得的將畫面拍下記錄；南投林管處也提醒入園遊客，遇到任何生態狀況靜靜觀察就好，切記不驚擾才是正確作為。

公蟾蜍求偶，正常情況下都是從背面抱上去，這隻公蛙太猴急卻「凸槌」從母蛙正面「強壓...
公蟾蜍求偶，正常情況下都是從背面抱上去，這隻公蛙太猴急卻「凸槌」從母蛙正面「強壓」，志工傻眼。圖／奧萬大國家森林遊樂區提供
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森林遊樂區奧萬大

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