影／盤古蟾蜍求偶搞笑「凸槌」 母蛙遭錯騎急掙脫

2019-10-07 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區生態資源豐沛，是國內知名自然景區，近期正值盤古蟾蜍繁殖季節，園區志工直擊求偶戲碼，有趣的是，公蛙疑因太猴急竟「凸槌」，害得母蛙四腳朝天、頻掙扎想翻身，笑壞一旁拍攝的志工。

林務局南投林管處指出，園區內自然資源豐富，志工按時會在園內巡視確認生態現況，而目前夏秋交替也進入盤古蟾蜍繁殖期，牠們會在水池、溪流等水域交配產卵，公蛙遇到同類就會從背面熊抱，所以偶爾還會抱錯，意外上演「男男戀」。

不過，當公蛙錯抱公蛙時，被錯抱的會頻頻出聲，「勾～勾～勾」的提醒對方快鬆手，抱錯的公蛙就會識趣的鬆手，繼續找下個目標，但這次影片拍下的不是「男男戀」，而是太猴急抱錯，交配姿勢因此大走鐘的有趣畫面。

奧萬大森林遊樂區表示，公蛙到處抱抱，正常情況下都是從背面抱上去，然後出聲大唱「甲你攬牢牢」，未料志工卻看到公蛙「凸槌」從母蛙正面「強壓」，而公蛙精瘦且體力驚人，所以整個壓制住體型較大的母蛙，不管怎麼踢腿都無法掙脫。