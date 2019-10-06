埔里瀛海城隍面子大 全台城隍齊遶境賀祂入新厝

2019-10-06 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮瀛海城隍廟當年遭921地震震毀，歷經20年時間且斥資2億元，今年終於完成重建，廟方因此安排一系列慶祝活動，預計12日舉行城隍神尊入火安座大典，今則邀全台各地城隍到埔里遶境祈福，率先恭賀瀛海城隍歡喜入厝。

埔里瀛海城隍廟管委會指出，該廟自建廟至今已173年，是縣內及當地重要的城隍信仰中心，唯因921地震導致寺廟主體建築、設施和器物嚴重毀損，經評估只能拆除重建，透過全國信徒捐獻、勸募才湊足2億元經費重建，於今年完竣落成。

廟方因此安排一系列慶祝活動，今邀全國各地城隍爺進埔里，除南投縣內草屯惠德宮、竹山靈德廟、水里城隍廟等地的城隍爺，北、中、南、東各地也都有城隍廟移地參與，不僅恭賀埔里瀛海城隍歡喜入厝，也加入遶境隊伍，祈福守護南投。

而城隍遶境隊伍在今天下午1時起駕，各地城隍陣頭文化從埔里仁愛公園出發，近千人踩街，不少鎮民在門前擺香案祭拜，場面熱鬧，其中來自台中豐原的城隍廟罕見使用全台唯一的日式神轎，推神轎者以日式裝扮現身，相當奇特且吸睛。