誰最適合？ 韓國瑜競選總統彰化縣總部主委虛位以待
國民黨提名總統參選人韓國瑜的彰化縣競選總部，誰最適合擔任登高一呼的主委？國民黨彰化縣黨部和議長謝典霖都推薦縣長王惠美。王惠美今天說，她一定配合黨部全力輔選韓國瑜，但主委人選應優先徵詢縣內黨政大老。
王惠美說，今年7月間國民黨總統提名初選結果出爐，她在第一時間就公開表示尊重初選的結果，會全力配合黨中央輔選；因目前縣政處於「轉型改造」的重要階段，縣民對「縣府作為」有很深的期待，她會在忙於縣政之餘配合黨中央輔選。
她說，9月1日韓國瑜一整天走訪彰化基層時，她全程陪同，「至於主委一職，為凝聚黨內團結，應優先徵詢縣內黨、政大老，有利國民黨獲得勝選」。
國民黨彰化縣黨部主委張曼莉說，經黨部多次討論後，11月初將在國民黨彰化縣黨部大樓成立韓國瑜彰化競選總部，彰化縣議長謝典林答應擔任韓國瑜競選總部副執行長，兼彰化縣後援會會長，總幹事由她擔任，至於主委人選，大家一致推薦縣長王惠美。
謝典林說，前年九合一選舉後，彰化縣政府換國民黨當家，王惠美上任後面臨財政捉襟見肘的困境，很多重大建設計畫一夕生變，中央私心作祟，「卡」國民黨縣市長施政與建設的作為很明顯，唯有一起努力打贏2020總統大選，讓民進黨下架，台灣才有希望，彰化縣也才會獲得中央有力相挺，各項重大建設計畫才可能順利推動。
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