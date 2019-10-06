誰最適合？ 韓國瑜競選總統彰化縣總部主委虛位以待

2019-10-06 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



總統選舉國民黨提名參選選人韓國9月1日到彰化縣走訪基層，縣長王惠美全程陪同，在花壇虎山岩寺上香上情。本報資料照片 分享 facebook 國民黨提名總統參選人韓國瑜的彰化縣競選總部，誰最適合擔任登高一呼的主委？國民黨彰化縣黨部和議長謝典霖都推薦縣長王惠美。王惠美今天說，她一定配合黨部全力輔選韓國瑜，但主委人選應優先徵詢縣內黨政大老。

王惠美說，今年7月間國民黨總統提名初選結果出爐，她在第一時間就公開表示尊重初選的結果，會全力配合黨中央輔選；因目前縣政處於「轉型改造」的重要階段，縣民對「縣府作為」有很深的期待，她會在忙於縣政之餘配合黨中央輔選。

她說，9月1日韓國瑜一整天走訪彰化基層時，她全程陪同，「至於主委一職，為凝聚黨內團結，應優先徵詢縣內黨、政大老，有利國民黨獲得勝選」。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉說，經黨部多次討論後，11月初將在國民黨彰化縣黨部大樓成立韓國瑜彰化競選總部，彰化縣議長謝典林答應擔任韓國瑜競選總部副執行長，兼彰化縣後援會會長，總幹事由她擔任，至於主委人選，大家一致推薦縣長王惠美。