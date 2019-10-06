未來3天空氣品質仍不良 中市環保局提醒民眾注意

2019-10-06 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中今天的空氣品質不良。圖／台中市環保局提供 分享 facebook 台中市環保局表示，依環保署空品資訊，未來3天(10月7日至9日)環境風場為東北風，中、南部地區位於下風處，風速偏弱污染物易累積，空氣品質較差，及午後受光化作用影響易使臭氧濃度上升，中部空品區為「橘色提醒」等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧，提醒民眾做好自我防護。

台中市環保局長吳志超表示，中市府執行各項應變措施並通報環保署，因空品不良達預警二級，已通報前30大固定污染源工廠自主降載、出動各區稽查人員加強污染稽查、通知營建工地加強道路洗掃街作業、制高點稽巡查露天燃燒、執行高污染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息，以減緩空品持續惡化。

吳志超說，為減緩空品狀況，台中火力發電廠今天降載減排措施，減排時段為自凌晨0點至下午4點30分，未運轉發電量共1650MW，降載發電量共700MW；台中電廠合計2350MW，晚間也將持續預防性降載。

環保局表示，空氣品質受氣象條件影響大，有較大不確定性，將持續監控本市空氣品質並執行對應等級應變作為；未來三天空氣品質較差，也提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。