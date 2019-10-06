重陽節將到 台中慈濟醫院中醫師到社區教長輩養生

2019-10-06 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



明天是重陽節，台中慈濟醫院中醫師今天到太平區的社區活動中心，為長輩介紹養生穴位、分享中藥防蚊液實作，並推廣八段錦，以「生活中醫．健康促進」衛教，提前祝他們重陽節快樂。

重陽敬老活動結合中醫部成立12周年，台中慈濟醫院中醫部副主任黃仲諄指出，團隊提供多元養生方式與長輩們提前共度重陽節，醫療團隊在志工安排往診行程中，關懷意外受傷的兩位個案，提供建議並透過中醫手法改善症狀，希望同行的年輕醫師也從實際參與見苦知福，實踐慈濟醫療人文。

太平區聖和里社區活動中心今天很熱鬧，頭汴里與聖和里超過80位長輩踴躍出席重陽活動。陳櫂瑔醫師指出，世界衛生組織經科學證實人體穴位確有養生作用，認可64種針灸適應症，針對銀髮族介紹「養生穴位及實作」特別介紹合谷、足三里、委中與內關4個穴位，對應老人家比較容易出現的頭暈、腰痠背痛與腸胃不適等症狀進一步說明。