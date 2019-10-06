重陽前夕 中市兩協會攜手送暖千人

2019-10-06 17:26 中央社 台中6日電



重陽節將至，台中市後火車頭發展協會、台中市大里區瑞城百姓公慈善功德會，今天提供千份物資，重陽前夕為近貧戶送暖，兩協會更簽訂備忘錄，盼未來長期攜手為地方奉獻愛心。

物資發放活動今天上午在台中市東區信義街舉行，動員50多名志工，協助數千份的物資發放，民進黨籍立委黃國書也到場，現場還有胸部X光巡迴車免費檢測。

台中市後車頭發展協會榮譽理事長、市議員鄭功進，長年透過寒士尾牙圍爐宴活動協助街友脫貧，他表示，截至今年9月，台中市東區低收、中低收入戶人口總數，相較去年人口同期增加150多人。

鄭功進說，面對逐年增加寒士及中低收入戶，市府除提供既有的社福資源外，應主動協助多元就業媒合，同時建立正確的健康保健觀念，維持健康的體魄，才有脫貧翻轉的可能。

李姓民眾說，第一次在領取弱勢物資發放的場合，看到胸部X光檢查巡迴車，已超過10年都沒檢查過自己的肺部。

台中市大里區瑞城百姓公慈善功德會總幹事、瑞城里長蔡昭奮表示，功德會自民國105年建廟時向百姓公發願，每年都會募集善心人士的愛心回饋鄉里，目前有800多名會員及200多名的顧問群。

台中市後車頭發展協會和台中市大里區瑞城百姓公慈善功德會，兩協會今天簽署互助備忘錄，建立長期的合作關係，共同為社會盡一份心力。