外籍學生違法打工 小心重罰令出境還讓人生亂了套

2019-10-06 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



逢甲大學華語中心一名越南籍學生未申請工作證，聲稱為體驗學習成效，就近在逢甲商圈一家小麵攤幫忙，因未申請工作證被裁罰，還限令出境。台中市政府勞工局統計，截至今年9月底移工因違反就業服務法遭裁罰者有21件，當中9件是僑外生因不諳法令誤觸。

勞工局表示，外籍生因來台未滿一年，未能申請工作許可證，遭檢舉非法打工。他與麵攤老闆辯稱「無償幫忙」，但老闆沒付工資，無論是基於幫忙或學習，只要外生確實涉及勞務，如幫忙收拾碗盤、端送餐點等，老闆就構成「非法容留工作」，外生非法打工，雙雙違反就業服務法，分別裁罰15萬元及3萬元，外生並遭限令出境，後果嚴重。

台中市勞工局長吳威志表示，僑外生誤觸法令遭罰錢很不忍，但後續影響才嚴重。他舉例說，一名馬來西亞籍應屆畢業生，已有談論婚嫁的台灣女友，決定畢業後留台工作，應聘公司通知7月底就職，前景一片看好。

但他利用上任前空檔在夜市打工，疏忽應屆畢業生的工作證，期限只到6月底。小小疏忽，未確認工作證有效期限，遭查獲非法工作，不但裁罰3萬元，且限令出境，3年不得再來台工作，丟了留台工作好機會，還影響終身大事，人生亂了套。

諸如這類誤觸法令事件，付出代價很慘痛。勞工局呼籲僑外生務必小心謹慎，例如課後有工讀需求，應依法向勞動部申請學生工讀許可，千萬不要實習時間與課後工讀，傻傻分不清，實習課程結束仍繼續留在餐廳工讀，未依規定再申請工作證，也屬非法工作。

吳威志局長表示，台中市外籍移工逾10萬人，人數居全台第二，僑外生也有近3000人。