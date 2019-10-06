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中市身障就業職訓班 按摩人才媒合最搶手

2019-10-06 12:46中央社 台中6日電

台中市政府勞工局針對身心障礙失業者開辦的職訓班，就業媒合率逾6成，尤以按摩職訓班最搶手。37歲的「小芯」是重器障者，參加職訓態度認真，結業即被留用，順利重返職場。

台中市勞工局長吳威志今天表示，勞工局提供多元就業輔導資源，職訓班會評估市場需求開辦課程，給予3到6個月專業訓練，有助提升工作技能。明年已規劃繼續開辦5個職類，包含工業組裝、按摩、餐飲服務、清潔服務及行政文書，並提供職訓後的就業媒合。

小芯原本是一般上班族，目標存錢後赴日遊學，但4年前因腎臟出問題，成了領有身心障礙證明的身障人士，人生變調。小芯說，未生病前，在旅行社做票務等行政工作，健康亮紅燈只好離職休養，內心也感到茫然無望。

因緣際會，小芯看到勞工局委託明道大學開辦職訓訊息，為轉換跑道重返職場，她報名紓壓小品暨盆栽設計職訓班，希望另習謀生技能。

她說，長達300多小時的養成訓練課程，從綠色植栽養育技巧、認識季節特色植物、盆栽創意設計技等，確實學到紮實功夫，也在創作中獲得紓壓與療癒。

職訓班副主任張妃如表示，小芯學習態度積極，在旅行社工作多年又有行政庶務經驗，剛好明道大學承辦職訓班，需要專案術科助教協助行政工作便獲得留用，結訓即就業，2年多來，她一班接一班，參與很多訓練輔導與行政庶務，去年獲聘全職人員。

此外，勞工局針對身心障礙失業者開辦的職訓班，以去年結訓的6個職類班別為例，平均媒合率逾6成。以按摩職訓班結業者媒合率高，1人約有4個工作機會；行政文書人員培訓班招生限額12人，逾40人報名，今年11月才要結訓，已有科技公司預約搶人才。

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