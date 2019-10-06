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靜宜3大學生程式設計解題王 全國私大競技奪冠

2019-10-06 11:43聯合報 記者張明慧╱即時報導

第9屆全國私立大專校院程式競賽，台中市的靜宜大學奪得冠軍，這次全國有10多所私立大學、45隊參賽；靜宜奪冠後，將代表參加11月舉辦的「國際大學生程式設計競賽」台灣賽區。

這屆全國私立大專校院程式競賽全採英文試題，並模仿國際賽事，考驗選手團隊合作、邏輯思考及解題速度與能力。

靜宜資訊系學生自組自學團體「競技程式培力基地」，並派代表參賽。奪冠學生為資訊傳播工程學系大四生黃梓軒、資訊工程學系大四生王慧娟與廖映涵，3人在4小時共解出8題，是45個隊伍中唯一全解題的隊伍。

黃梓軒說，在培力基地有扎實課程訓練，累積實戰能力，印象最深刻是最後一題為「有理數」，題目困難，開始不知所措，還好每道題都有測試資料，從簡單例子找出規律，最後順利解題；因題目採全英語，解題需具備英語能力，還要運用邏輯、演算法、資料結構、程式語言等技巧，過程十分「燒腦」。

王慧娟及廖映涵都對程式設計及解題有興趣，常上網練習解題；黃梓軒說，自學團體如果不主動，學的就少，要多做題目勤練習，面對競賽時較容易上手。

靜宜大學指出，資訊學院3年前成立自學團體「競技程式培力基地」，提供對程式設計有興趣的學生交流及自主學習場域；同儕互動學習，安排老師專業輔導，同時搭配「學習家族」機制由學長姐擔任助教，整合多元資源全方位培訓。

靜宜校長唐傳義表示，學校強調學生要具備資訊力、敘事力及國際移動力，教學時針對不同學院「客製化」，鼓勵學生撰寫程式，並培養使用「資訊工具」，有效解決問題。

靜宜大學資訊工程學系大四生王慧娟（左起）與廖映涵、資訊傳播工程學系大四生黃梓軒組...
靜宜大學資訊工程學系大四生王慧娟（左起）與廖映涵、資訊傳播工程學系大四生黃梓軒組隊，在全國私立大專校院程式競賽奪冠。圖／靜宜大學提供
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靜宜大學資訊傳播工程學系大四生黃梓軒（左起）、資訊工程學系大四生王慧娟與廖映涵組...
靜宜大學資訊傳播工程學系大四生黃梓軒（左起）、資訊工程學系大四生王慧娟與廖映涵組隊，在全國私立大專校院程式競賽奪冠。圖／靜宜大學提供
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靜宜大學資訊傳播工程學系大四生黃梓軒（左起）、資訊工程學系大四生王慧娟與廖映涵組隊，在全國私立大專校院程式競賽奪冠。圖／靜宜大學提供
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靜宜大學

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