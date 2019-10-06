台中光復新村國慶月 穿國旗衣飾可獲贈國旗明信片

2019-10-06 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市「雙十光復．樂遊新村」系列活動即日起至10月31日在霧峰光復新村摘星基地登場，每周有不同文創活動與體驗課程，期間只要身穿紅、白、藍三色「國旗意象」服飾，不限金額消費，即可獲贈「特色國旗明信片」1張。

霧峰光復新村是台中市政府勞工局近年重點扶持的青年創業基地，綻放文化創意，村內紅磚黛瓦、綠意環繞，一向是網紅及婚紗業者熱愛的取景亮點。

勞工局指出，「雙十光復．樂遊新村」系列活動由摘星青年攜手策劃，邀請民眾呼朋引伴於10月樂遊光復新村，活動期間村內國旗飄揚，遊客可以在樹下悠閒品茶、看書，搭配香醇咖啡、貓特調及可頌甜點，體驗手洗愛玉、棒棒糖鉤針、水泥植栽課程及曼海蒂療癒紋身等；另有多場街頭藝人及樂團巡迴表演，包括吉他演唱、非洲鼓表演、中國笛演奏，精彩可期。

勞工局表示，歡迎民眾穿著有國旗意象的衣服前往光復新村，歡慶國家生日！獲贈特色明信片後可在背後留言，並懸掛在光復新村隨國旗飄揚，活動結束後將統一寄出。