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電音搖滾嗨翻天 縣長立委與千餘老人齊聚一堂歡唱

2019-10-05 22:40聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「一二三四跳舞的Tempo，搖著頭兒搖著頭兒的Tempo…」女歌手「大芭比」安以葳一邊唱「使勁搖」電音歌曲，一邊走到台下與現場一千多名長輩互動，很多婆婆媽媽開心的跟著打拍子搖動，讓鹿港統一度假村集會堂洋溢律動與歡樂聲。

重陽節快到了，彰化縣志願服務協會和彰化縣政府今天下午在鹿港鎮統一度假村集會堂，舉辦「向彰化縣長青長輩致敬」演唱會，用邀請曾淑勤、南方二重唱、安以葳、江明娟、李明德等多名歌手演唱，縣長王惠美、立委柯呈枋、協會理事長劉怡廷等人也合唱「抓泥鰍」，用歌聲表達對彰化縣的長青長輩、社服志工們表達敬意，長輩和志工在台下拍手跟著唱。

「感謝長輩們過去的辛勞，因為有你們的辛勞，才能使我們這一代有更的生活。」王惠美說，她要特別感謝長輩們的包容，她抱持著讓縣政能永續的態度來面對這次調整後的「369」重陽禮金，並將省下的重陽禮金經費投資在教育上，大家共同努力，縣府只有一個目標，那就是讓「彰化更好、更美」。

王惠美說，縣府很重視長輩的福利和權益，為充實長輩退休生活，用心辦理各項活動及推行老人福利措施，全力推動社區照顧關懷據點計畫，鼓勵民間團體設置社區照顧關懷據點，到今年9月底，全縣已設成立211個社區照顧關懷據點。

王惠美說，雖然縣府政財政困難，仍盡全力規畫長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、假牙補助，還有防走失神器的守護BB Call，及各式的長照服務，從健康到失能，政府全部都考量進來，為各種不同需求的長輩提供適合的服務，一切的努力都是為了將彰化建設為一個高齡友善城市，讓所有長輩生活充實、快樂又健康。

福興鄉番社社區76歲余姓阿嬤說，她和老伴（80歲林姓阿公）一起來參加，她念過小學，所台語國語歌都聽得懂，他們（指歌手）都唱得很常好，縣長和立委也唱歌和大家一起開心，實在真快樂，多參加活動可讓生活更快樂，也增加智慧。

歌手李明德到鹿港唱歌給老人聽。記者何烱榮／攝影
歌手李明德到鹿港唱歌給老人聽。記者何烱榮／攝影
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歌手「大芭比」安以葳走到台下，邊唱「使勁搖」邊與來賓互動，讓老人們非常開心不斷鼓...
歌手「大芭比」安以葳走到台下，邊唱「使勁搖」邊與來賓互動，讓老人們非常開心不斷鼓掌叫好。記者何烱榮／攝影
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歌手「大芭比」安以葳到鹿港唱歌給老人聽。記者何烱榮／攝影
歌手「大芭比」安以葳到鹿港唱歌給老人聽。記者何烱榮／攝影
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歌手「大芭比」安以葳走到台下，邊唱「使勁搖」邊與來賓互動，讓老人們非常開心不斷鼓...
歌手「大芭比」安以葳走到台下，邊唱「使勁搖」邊與來賓互動，讓老人們非常開心不斷鼓掌叫好。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美、立委柯呈枋等人上台合唱「抓泥鰍」，帶動現場一片歡樂的。記者何烱榮...
彰化縣長王惠美、立委柯呈枋等人上台合唱「抓泥鰍」，帶動現場一片歡樂的。記者何烱榮／攝影
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王惠美鹿港

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