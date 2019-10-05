南投博物館家族成立 邀請大小朋友尋寶

2019-10-05 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣文化局推展在地文化，將縣內23所公私立博物館串連成「南投博物館家族」，今天發布家族logo識別與家族帽，藉由家族凝聚各鄉鎮的地方文化館，並結合家族粉絲頁辦理二場館舍串連活動，邀請南投縣及全國民眾一起走訪南投各鄉鎮，發現不一樣的南投。

文化局長林榮森說，南投是台灣唯一不靠海的縣，台灣第一個工業區也是在南投竹山，匯集了台灣自然景觀資源，更豐沛了在地人文藝術的發展，不論是南投陶、竹工藝、詩詞繪畫創作品源源不絕，更有許多優異的文化創作人才在南投。

為了讓民眾看見南投文化之美，文化局邀請縣內的博物館、美術館組成南投博物館家族，，目前有23館舍加入，包含竹藝博物館、藝術家資料館、縣史館及陶展示館以及南投縣文學資料館、還有在鄉鎮的竹山地方文化館、集集地方文化館、埔里地方文化館等，另外私館舍包含毓繡美術館、水里蛇窯、信義梅子夢工廠、鹿谷茶博物館等。

南投博物館家族也特地設計logo，以牽手的兩個不同族群，遠看是一個人的笑臉表情，讓彼此之間牽手起來變成了微笑，以藍色代表水，以綠色代表山的和諧感，周邊的藤蔓是蔓延出的幸福感。

慶祝博物館家族成立，文化局也舉辦兩場活動，第一場是「南投文化尋寶趣」邀請民眾到指定館舍探訪並闖關、找出家族logo後，拍照上傳到家族粉絲頁，便可兌換家族帽。