遊客注意！高美濕地濱海橋封閉檢測 4公車路線調整

2019-10-05 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



維護橋梁安全，台灣港務公司昨起封閉檢測高美濕地外的濱海橋，台中市府交通局協調受影響的111、309、655及688路市區公車改道，暫不停靠高美濕地（三順路）、高美濕地遊客中心及長明公司等站，遊客可在「18號風車」站下車前往高美濕地。此外，假日高美濕地接駁車服務也將不再進入中一路的第2停車場，直接駛進木棧道，請民眾留意。

中市府交通局長葉昭甫表示，高美濕地濱海橋是連接高美濕地及風車道、梧棲漁港的重要橋樑，平日有111、309路公車經過濱海橋往返高美濕地與風車道、梧棲觀光漁港，假日有655、688路公車投入加強遊客接駁，因應這次橋樑封閉檢測，交通局已協調各業者改道因應，並在受影響的站牌張貼公告，將影響減低。

葉昭甫說明，高美濕地濱海橋封閉後，111及688路公車改道行駛臨港路、北堤路、中一路接回環港北路，維持原本港埠路各站的服務；而未在港埠路設站的309及655路公車，則提早於漁港路改道銜接北堤路、中一路接回環港北路。

111、688、309及655路市區公車均暫不停靠「高美濕地（三順路）」、「高美濕地遊客中心」及「長明公司」等站，前往高美濕地的遊客可在「18號風車」站下車，步行經過景觀橋前往高美濕地，相關公車資訊已公告在交通局網站https://www.traffic.taichung.gov.tw/、公車即時動態資訊系統http://citybus.taichung.gov.tw/cms/。