親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

今晚變天轉濕涼！熱低壓恐成颱 影響國慶連假後2天

金鐘不斷更新！ 黃鐙輝摘金奪迷你劇男配

台中棒球基金會補助經費遭凍結 營運陷瓶頸

2019-10-05 20:17中央社 記台中5日電

台中市棒球教育基金會因國民黨議員要求議會啟動調查而凍結補助經費，民進黨議員批政治清算。基金會說，光靠自籌，營運陷入瓶頸。台中市運動局指出，調查結束，就核發補助款。

為發展棒球運動，台中市政府及民間團體成立棒球教育發展基金會，希望培養優質棒球選手，讓棒球教育在地扎根。

不過，台中市議會藍綠議員對台中市棒球教育基金會的運作看法不同，國民黨議員要求啟動調查小組釐清原因，調查期間棒球教育基金會的補助預算遭到凍結，將近10個月未核發，基金會也無法撥款給棒球隊，球隊經營陷入困境。

民進黨籍市議員江肇國今天表示，棒球教育基金會自前台中市長胡志強時代就成立，除支持城市棒球隊外，更補助三級棒球教育，台中城市棒球隊表現也相當優異。

江肇國指出，球隊教練及球員都很認真，民間企業大力贊助推廣棒球運動，未料部分議員扯後腿，市府竟配合演出，根本是政黨輪替後的政治清算。

國民黨籍市議員陳政顯則指出，棒球教育基金會成立的宗旨是要照顧各級棒球隊，現僅補助單一球隊，經費做了哪些用途，是否各級棒球隊都得到照顧將調查釐清，希望基金會回歸正常運作。

對於基金會運作遇到問題，台中市棒球教育基金會董事長廖豊民表示，議會組成調查小組卻從不開會，年初至今也未核發補助經費，光靠自籌經費，營運陷入瓶頸，球員也相當惶恐，希望調查小組盡快提問，不要放著問題不解決。

台中市運動局長李昱叡表示，市府接受議會監督，因此調查期間暫停核發補助款。他強調市府相當支持棒球，除每年固定整修棒球場地外，也舉辦各項賽事，提供選手舞台，調查結束後，就會核發補助款。

台中市國民黨民進黨棒球

相關新聞

影／小朋友化身小波麗士小消防員闖關 萌翻現場

2019-10-05 18:53

影╱埔心國中三校隊 自製超大冠軍帽參拜順澤宮

2019-10-05 16:34

拆違建誰出錢？台中市推付費條例7度卡關

2019-10-05 16:13

朱立倫國慶日到台中 與盧秀燕合體升旗

2019-10-05 15:22

萬和宮335周年慶藝界大咖齊聚 10日南屯遶境祈福

2019-10-05 14:55

台中天空霧茫茫 洪慈庸：盧秀燕還只送谷關空氣？

2019-10-05 14:51

埔里兩大開發案陸續完工 林明溱：帶動就業觀光

2019-10-05 14:06

大雪山 秋還未深心已醉

2019-10-05 13:48

初秋奧萬大 楓還沒紅也很美

2019-10-05 13:46

台中花毯節睽違3年重回新社 小王子故事貫穿園區

2019-10-05 12:18

梨山茶農拿鋤頭也學茶藝 高山茶2.0喝出層次甘醇

2019-10-05 10:34

台中梧棲中正國小海砂屋 將拆除重建

2019-10-04 23:54

日月潭3D婚禮 36對新人甜蜜完婚

2019-10-04 23:46

雙十連假哪裡去？鹿港有巨無霸彈珠台 白蘭氏推布袋戲

2019-10-04 23:24

有福了！台中寵物用品「星光展」 延長展至晚上9點

2019-10-04 22:56

宏全短報空汙費 重罰+追繳=1.4億

2019-10-04 22:49

空汙傷眼睛 彰化眼疾求醫增多

2019-10-04 22:47

霾罩大佛…中彰空品很糟 預測國慶日轉好

2019-10-04 22:44

台中議會國民黨團赴中火 要求先拆4燃煤機

2019-10-04 18:22

贈加收容12至18歲少女 南投希望學園二期今動土

2019-10-04 17:06

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

台北「白晝之夜」今晚連嗨12小時 怎麼玩秘訣看過來

2019-10-05 07:41

白晝之夜 今晚大直、內湖登場 連嗨12小時

2019-10-04 23:54

男人一生三大榮耀 台東退休師湯華全得到了

2019-10-05 12:45

白晝之夜今晚登場 交通管制下午3時啟動

2019-10-05 12:58

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

雙十連假哪裡去？雲林看白爛貓彩繪稻田吃好米

2019-10-05 07:58

4.2億元打造新箭瑛大橋 合十造型紀念涉水罹難師

2019-10-05 11:17

桃園韓粉爆民進黨免費請吃海產 綠營：造謠抹黑

2019-10-04 21:38

學生嗆韓國瑜 高市教育局：不會向校方秋後算帳

2019-10-05 12:40

台中花毯節睽違3年重回新社 小王子故事貫穿園區

2019-10-05 12:18

雲林西螺大橋歡慶66歲 下周封橋2天慶生

2019-10-05 12:51

台中天空霧茫茫 洪慈庸：盧秀燕還只送谷關空氣？

2019-10-05 14:51

侯友宜探訪101歲許歷農 被讚「智勇雙全、冒險犯難」

2019-10-05 12:02

雙十連假哪裡去？鹿港有巨無霸彈珠台 白蘭氏推布袋戲

2019-10-04 23:24

南門市場模擬圖曝光 建築師操刀引入自然光與設計感

2019-10-05 13:11

日月潭3D婚禮 36對新人甜蜜完婚

2019-10-04 23:46

活化蚊子館 水牛厝表演館將打造成農產品觀光驛站

2019-10-05 10:04

一般瀑布垂直瀉 基隆暖東峽谷水流像在溜滑梯

2019-10-05 08:27

林右昌陪長輩包水餃 基隆第4家公辦日照中心年底成立

2019-10-05 13:36

台南官田菱角節12日登場 10元銅板價品嘗美食

2019-10-05 12:14

埔里兩大開發案陸續完工 林明溱：帶動就業觀光

2019-10-05 14:06

雙十連假九份金瓜石恐塞爆 交管及停車資訊看這裡

2019-10-05 12:05

連假遊台南水道博物館 公車增班

2019-10-04 23:31

「花媽」、「米嚕」圖像孰拍馬屁？高市藍綠論戰

2019-10-05 13:21

知名貨運新設轉運中心噪音大 居民徹夜難眠抗議

2019-10-05 16:22

配合通勤族 基隆跳蛙公車安樂內湖線調整發車時間

2019-10-05 13:16

2019台灣設計展開展 「屏東味」敞篷巴士詢問度破表

2019-10-05 09:47

一把火燒得北市府硬起來 承德汽車商圈違建每周二排拆

2019-10-04 23:26

感念李光前殉國70年 楊鎮浯：珍惜得來不易和平

2019-10-05 14:38

柯政策破功？ 影視音學校招生驟減

2019-10-04 23:37

年產值破3億！水蓮躍升「新綠金」 韓國瑜指示這樣做

2019-10-05 18:27

統促黨非法集會辦中共國慶 北市警局遭綠營砲轟

2019-10-05 17:17

南門市場湧過年人潮 攤商心情悲喜交融

2019-10-05 17:12

歡慶雙十 嘉義市射日塔10月壽星憑證免費參觀

2019-10-05 10:47

啟赫營造跳票 拖累桃園多項工程

2019-10-04 23:01

北市嗡嗡包變大了 可背可提 國慶發送3千個

2019-10-04 23:50

歷經3年施工 台17甲線鹽水溪橋今全線通車

2019-10-05 18:27

霾罩大佛…中彰空品很糟 預測國慶日轉好

2019-10-04 22:44

影╱農委會主委勘查台南菱角災損 每分地1000元資材補助

2019-10-05 17:04

高市岡山丶湖內丶大湖公設保留地解編 撙節市庫37億元

2019-10-05 10:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top