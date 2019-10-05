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精神病患犯罪被害保護研討會 盼建構社會安全網

2019-10-05 18:38中央社 台中5日電

「精神病患人權保障與犯罪被害保護之調和」研討會，今天在台中登場，盼從各面向打破對精神疾患污名化的迷思，建構具有治療支持照顧功能的社會安全網，並推動相關政策與修法。

研討會由台中地檢署、台中市政府與犯罪被害人保護協會台中分會共同舉辦，包括法務部常務次長張斗輝、法務部保護司司長黃玉垣、台灣高等檢察署檢察長兼犯罪被害人保護協會董事長王添盛、台中市政府法制局局長李善植等人都出席。

會中探討的議題包括「從實務談刑法第19條減刑的適用」、「司法精神鑑定的挑戰與期待」、「精神衛生法及刑法對精神疾患的保護治療及人權保障」、「患者的治療支持與照顧」等議題，希望透過研討會的討論結果，推動政府相關政策與修法。

犯保協會台中分會主委陳怡成表示，近年精神病患犯罪的社會矚目事件，每每成為社群媒體討論焦點，而法院審判後，多引起各界激烈討論，甚至加深社會對精神病患及家屬的偏差印象。

陳怡成說，協會在陪伴因精神疾患犯罪被害的家屬過程中，發現家屬除追求司法判決的個案正義外，更期盼政府能給予精神疾患完善的醫療、支持與照護，避免再次發生相同慘劇。

李善植指出，民眾對精神疾病患者的病徵及相關了解有限，以致面對精神疾患時，雖非有心，但卻容易產生不安情緒，若將精神疾患貼上莫須有的標籤或對其採取強制拘束管道，只會讓他們被迫離社會愈來愈遠，希望從各面向推動，打破對精神疾患污名化的迷思，建構出具有治療支持照顧功能的社會安全網。

患者台中市人權

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