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老公害的？35歲怨婦停機3個多月終於找到真凶

2019-10-05 17:10聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市35歲女業務員因工作關係，大熱天騎機車在外頭忙碌，下腹疼痛，尿道灼熱、血尿，吃抗生素後稍微壓下去，後又反覆發作，她上網查，以為是行房造成感染，抱怨老公「都是你害的」，還為此不讓老公碰，「停機」3個多月。女業務員在老公陪同就醫後，才發現是自己跑外面，不敢喝水，又長期憋尿，造成泌尿道感染，終於還老公清白。

中國醫藥大學附設醫院泌尿部主治醫師鄒頡龍說明，婦女比較容易發生泌尿道感染，這與先天結構有關。婦女尿道較短，約2至4公分，且位於會陰部，較易聚集細菌，尤其在性行為之後，細菌可能進入尿道與膀胱，容易引發泌尿道感染。他建議婦女，平時應頻繁、持續、少量的補充水分，保持會陰部清潔，避免泌尿道感，一旦感染，盡快就診。

鄒頡龍說，這名女病患泌尿道感染，主要是婦女尿道較短，較易聚集細菌，加上患者不喝水，又長期憋尿，出門騎機車，水分流失更快，尿液積存在尿道時間過長，感染機率大增。病患經過藥物治療，加上水分補充夠，每天寫排尿日記，計算尿量，也就是尿量要在「體重乘以30」做為基準，一周後，患者小便變清澈，症狀也獲緩解。

鄒頡龍建議，婦女為避免泌尿道感染，每日的喝水量，約在體重乘以30加上500CC，若是外勤者，加700CC，讓尿液保持清澈；如廁後，請由前往後擦拭。另外，在行房前清洗，可先喝一杯500CC水，或行房前後都喝水，行房後再排空一到二次尿液，才能沖出細菌。

醫師鄒頡龍說明，婦女比較容易發生泌尿道感染，這與先天結構有關。婦女尿道較短，約2...
醫師鄒頡龍說明，婦女比較容易發生泌尿道感染，這與先天結構有關。婦女尿道較短，約2至4公分，且位於會陰部，較易聚集細菌。記者趙容萱／攝影
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醫師鄒頡龍說明，婦女比較容易發生泌尿道感染，這與先天結構有關。婦女尿道較短，約2...
醫師鄒頡龍說明，婦女比較容易發生泌尿道感染，這與先天結構有關。婦女尿道較短，約2至4公分，且位於會陰部，較易聚集細菌。記者趙容萱／攝影
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患者血尿

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