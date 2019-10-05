埔心國中三校隊 自製超大冠軍帽參拜順澤宮

2019-10-05 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



「希望埔鹽順澤宮可以保佑我們比賽有好成績！」彰化縣埔心國中校長黃森明今天帶埔心國中手球隊、羽球隊和管樂隊到最近特別夯的順澤宮，因為他們最近都要比賽了，非常希望能夠得到「帝爺公」的保佑，但因為實在來不及登記冠軍帽，所以他們自己用彩色列印一張長寬各1公尺的順澤宮冠軍帽，所有選手都在後面簽名，帶到順澤宮「過火」祈求保佑。另外順澤宮仍在發放冠軍帽，目前已經發到22681號，預計10月底會發送完畢，呼籲有登記的信眾盡速前往領取。

彰化縣埔心國中校長黃森明說，因為挪威三鐵選手戴著順澤宮的帽子在法國三鐵大賽奪得世界冠軍，使得順澤宮的帽子成為最搶手的「冠軍帽」，埔心國中的手球隊、羽球隊和管樂隊最近都即將參加重要的比賽，學生們本來很希望可以拿到冠軍帽「加持」，但因為登記的人實在太多，沒辦法拿到帽子，因此校方突發奇想，用彩色列印的方式做了一頂超大冠軍帽，指導老師們也設計了有順澤宮帽子圖樣的鑰匙圈，帶到順澤宮參拜並加持，廟方聽聞這件事，雖然沒有帽子能贈送給選手，但仍準備了順澤宮的香火袋，希望埔心國中的選手能夠順利奪得好成績。