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中市府攜手丹麥商務辦事處 辦風能就業博覽會

2019-10-05 20:42中央社 台中5日電

台中市政府攜手丹麥商務辦事處今天舉辦「風能就業博覽會」，邀請多家風能大廠設攤，提供逾百個職缺，起薪新台幣4萬元以上，盼能帶動台中新一波能源經濟。

台中市政府勞工局與丹麥商務辦事處今天一起在市府廣場舉辦「風能就業博覽會」，邀請沃旭能源、哥本哈根、德商汐威、艾納康、西門子及台灣維特斯等風能大廠設攤，吸引數百名求職者到場，台中市副市長楊瓊瓔與丹麥商務辦事處長柏孟德都出席開幕儀式。

楊瓊瓔表示，市府首重經濟與就業，更重視空污整治與能源替代政策，台中市長盧秀燕今年拜訪英國商務、能源和產業戰略部，交流空污、能源、氣候變遷等議題，英國預計2025年未減量燃煤電廠將全面退場，台灣也應順應全球潮流，重新省思能源政策，保障人民健康。

柏孟德表示，風能是綠色能源產業之一，台中市支持綠能產業，也擁有良好投資環境，丹麥在風力產業發展有先進技術及能量可支持台中，甚至台灣發展風能產業。今日各家風能大廠都提供優渥薪資及福利，就業人員也將從中習得良好技術。

台中市就業服務處長傅晶如指出，市府因應台商回流逾20家，上半年累計投資金額達644億元，除9月7日舉辦首場台商回流就業博覽會，民眾反映熱絡外，也積極與歐洲風能大廠合作，尤其風能產業對人才需求若渴，需要環工、電機、機械、土木及工業工程等人才，也對企管、財經法律等人才需求殷切。

台中市丹麥

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