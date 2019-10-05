萬和宮335周年慶藝界大咖齊聚 10日南屯遶境祈福

2019-10-05 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市萬和宮媽祖南屯區遶境祈福活動今年10月10日登場，將遶境南屯區2天，圖為去年萬和宮特有、每3年舉辦的「老二媽西屯省親遶境」活動。圖／本報資料照片 分享 facebook 台中市萬和宮慶祝媽祖鎮殿335周年活動今天開跑，由萬和美展歷屆評審委員聯展打頭陣，共有36名「大咖」的藝術家參展，展出西畫、書法、國畫、膠彩和攝影作品，今天舉辦開幕茶會。10月10日上午7時起二天，萬和宮媽祖在南屯區遶境祈福，12日三獻禮、「萬和藏珍」新書發表會壓軸。

萬和美展歷屆評審委員聯展開幕茶會今天上午10時在萬和宮麻芛文化館創意藝廊登場，包括台中市文化局副局長曾能汀、南屯區長簡士喆、市議員朱暖英、台中市書法學會理事長蘇哲賢到場慶賀，15名參展的評審委員，包括吳文寬、莊明中、楊嚴囊、廖本生、蔡維祥、吳府廉、林清鏡、張自強、陳基安、林必強、陳騰堂、林明正、廖本義、蔡來旺及劉鎰琨與會。

萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮是中部地區歷史最悠久的宮廟，今年欣逢媽祖鎮殿335周年，舉辦一系列的慶祝活動，萬和宮重視文化與藝術推動，97年創立萬和美展，邁入第12屆，夠有今天的成果，歸功於歷屆評審委員把關，此次，特別邀請歷屆評審委員聯展，獲36名評委共襄盛舉，堪稱為千載難逢的藝術饗宴，為335周年慶增添光彩。

蕭清杰指出，萬和宮媽祖遶境活動，除了萬和宮「老二媽」相傳是西屯廖家女兒廖品娘附靈，傳承200多年的「老二媽西屯省親遶境」每3年遶境西屯、南屯祈福活動外，萬和宮曾在73年、媽祖鎮殿300周年時，舉辦南屯遶境祈福，地方反應熱烈，97年再舉辦2天遶境南屯祈福，媽祖鑾轎所到之處萬頭鑽動，熱鬧非凡，今年是第3度舉辦南屯遶境祈福，往後每10年舉辦一次。

參加聯展的藝術家包括（依姓氏筆畫排序）：

西畫：吳文寬、柯適中、柯榮豐、倪朝龍、莊明中、黃秋月、楊嚴囊、廖本生、廖吉雄、蔡正一、蔡維祥。

國畫：李轂摩、吳府廉、林清鏡、曾士全。

書法：王振邦、任容清、吳啟林、林榮森、施永華、張自強、陳炫明、陳基安、黃義和、詹坤艋、蕭世瓊。

膠彩：林必強、陳騰堂、曹鶯、簡錦清。

攝影：古亭河、林明正、黃嘉勝、廖本義、蔡來旺、劉鎰琨