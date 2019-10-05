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台中天空霧茫茫 洪慈庸：盧秀燕還只送谷關空氣？

2019-10-05 14:51聯合報 記者余采瀅╱即時報導

立委洪慈庸今天在臉書貼出一則影片指出，盧秀燕市府團隊的楊瓊瓔副市長，在9月空汙季...
立委洪慈庸今天在臉書貼出一則影片指出，盧秀燕市府團隊的楊瓊瓔副市長，在9月空汙季未到時所說的話「我們仰天看看，藍天白雲，空氣清新！」對照僅僅半個月後，現在連續3天台中的霧茫茫，格外諷刺。圖／取自洪慈庸臉書
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台灣西半部受境外汙染及境內汙染擴散不佳影響，10月3日起連續3天空品不良。立委洪慈庸今天在臉書貼出一則影片指出，盧秀燕市府團隊的楊瓊瓔副市長，在9月空汙季未到時所說的話「我們仰天看看，藍天白雲，空氣清新！」對照僅僅半個月後，現在連續3天台中的霧茫茫，格外諷刺。中市府環保局表示，市府已於10月2日持續啟動應變措施，包括通報中火在內的前30大固定汙染源降載減排，派員加強汙染稽查、巡查露天燃燒、高汙染車輛查緝，並通報機關學校單位調整戶外作息。

洪慈庸表示，看看窗外，今天整個中部地區可說是一片霧茫茫，台中空氣品質不佳已經第3天；根據預報，可能還會維持一陣子。盧秀燕市長以「市長換人空氣換新」選上市長，但上任10個多月，有以地方政府角色做得更多嗎？還是只發送「谷關空氣」、夏季空氣好的時候，在各個公開場合要大家仰頭看天空，空汙惡化時卻又應變、提醒都慢半拍？

洪慈庸說，在中央能推動的，我們團隊4年前就開始努力，因為我們知道，這不是換個人就改善的事情，無論是協調火力發電廠的緊急降載、加設百處監測器、抗議標準更改造成民眾辨識不清、要求燃氣兩部機組加速上路取代燃煤機組，一項都沒放掉過。

洪慈庸強調，要大家看天空的話，天空也已經證實，空汙季真的來到。拜託各個崗位的每個人，加把勁，用實質的作為來改善吧。

中市府環保局表示，10月2日至4日3天應變過程中，鍋爐降載或停用鍋爐共有3家工廠，另除台中電廠降載外，配合自主減降廠家共99家次。環保局也查核連續自動監測設施查閱連線狀況、通知70廠家進行洗掃作業及清潔隊加洗掃，總洗掃距離944.24公里。

另也執行路邊攔檢高汙染車輛(含柴油車、機車)共5場次，共攔檢142輛，不合格8輛，依法要求限期改善。民政局也通知全市各區公所轉知轄內宗教場所減少燃香及紙錢使用。教育局即時通知各級學校停止戶外活動、調整課程。

洪慈庸盧秀燕2020選舉2020選舉台中市立委空汙

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