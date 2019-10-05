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埔里兩大開發案陸續完工 林明溱：帶動就業觀光

2019-10-05 14:06聯合報 記者江良誠╱即時報導

埔里地方特色產業微型園區道路和公共設施都已完成，預計10月底啟用，希望帶動埔里特...
埔里地方特色產業微型園區道路和公共設施都已完成，預計10月底啟用，希望帶動埔里特方特色產業和就業機會。圖／南投縣政府提供
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南投縣長林明溱今天到埔里地方特色產業微型園區及福興農場溫泉視察，實地了解園區基礎公共建設工程的進度與品質，林明溱說，埔里產業微型園區各項公共設施、排水及服務中心都已完工，預計10月底揭牌啟用，期望能吸引更多廠商進駐，為埔里帶來經濟發展。

林明溱今天與立委馬文君等人共同會勘埔里兩大開發案， 林明溱說，特色產業微型園區共規劃有7塊土地，目前已售出3塊，土地一坪約9萬元，且位於交流道下交通方便，公共設施完善且環境優美，相當適合食品製造相關行業進駐，他除要求加強環境綠美化外，也希望再多宣傳，吸引廠商進駐投資，能將園區內土地全部售出。

建設處長李正偉說，微型園區總開發面積約5公頃，其中產業用地3公頃、約1萬坪土地，園區公共設施及服務中心主體已於5月完工，總工程經費約1.28億，將以食品特產加工業為主，應用生技產業為輔，預期可引進5至8家地方特色業者進駐，創造500個以上就業機會，歡迎有意進駐的廠商加入。

福興農場溫泉區目前正在進行旅館區開發建設新建統包工程，林明溱也前往溫泉2號井了解水質及出水狀況。林明溱說，福興農場溫泉水質檢測確定達標穩定，深具潛力，縣府也新闢了聯外道路投76-1線可連接上高速公路，交通便捷且風景優美，希望打造出全國最好的溫泉示範園區。

福興農場旅館區開發計畫工程總經費約16億6千多萬元，項目主要有溫泉水井探勘鑿井、水保工程及各項基礎工程，目前進度約65%，預計明年4月可完工，包括探勘井、2號井及4號井水質檢驗都符合溫泉標準的規定，其他包括停場車、遊客中心、國際標準壘球場、汙水處理廠的工程也都正在全力施工中。

南投縣長林明溱今天會勘福興農場溫泉區，希望明年完工後打造全國溫泉示範園區。圖／南...
南投縣長林明溱今天會勘福興農場溫泉區，希望明年完工後打造全國溫泉示範園區。圖／南投縣政府提供
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南投縣長林明溱今天會勘福興農場溫泉井，希望明年完工後打造全國溫泉示範園區。圖／南...
南投縣長林明溱今天會勘福興農場溫泉井，希望明年完工後打造全國溫泉示範園區。圖／南投縣政府提供
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林明溱埔里

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