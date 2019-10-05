台中花毯節睽違3年重回新社 小王子故事貫穿園區

2019-10-05 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中國際花毯節過去都與新社花海合併舉辦，3年前移師后里環保公園，與新社花海分家舉辦，今年重回新社舉辦，新社花海與花毯節再度「合體」。今年台中國際花毯節以小王子故事為主題，透過花卉裝置藝術呈現，11月9日至12月1日登場為期23天，精彩可期。台中國際花毯節首支動畫CF今天發表，透過3D模擬動畫，提前帶民眾一窺花毯節園區風貌。

台中國際花毯節今年邁入第9年，過去都與新社花海合併舉辦，為新社帶來大量人潮與商機。2016年花毯節首度移師后里環保公園，並在后里連辦2年，為2018台中花博暖身，新社花海則單獨舉行，少了加乘效果，為帶動新社商機，今年花毯節重返新社舉辦。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，台中獲法國聖修伯里協會正式授權，以小王子故事為花卉策展主題的國際城市，藉由機械動態方式生動地再現故事場景，其中規劃大型的玫瑰圖騰、小王子親吻玫瑰的主花毯意象，成為花毯節一大亮點。由自然與科技融合的花卉裝置，了解作者聖修伯里珍貴的人生智慧及對環境的省思，讓民眾遊賞花毯之際，得以近距離感受新社地區充滿生命能量的花卉景觀魅力。

台中民宿協會理事長陸冠全表示，為歡迎花毯節重返新社舉辦，新社周邊民宿業者共同推出「2820賞花專案」，諧音「愛花愛你」，花毯期間住宿一晚搭配早餐特價2820元，部分業者還推出一泊二食方案，加碼贈送在地風味晚餐，或搭配採果或DIY活動，歡迎民眾來台中山城賞花住宿。