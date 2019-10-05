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香港緊急法第一夜：全港機能停擺，黑幫亂入打劫？

官方簡報出現簡體字 中市府：電腦系統選字問題

2019-10-05 12:46中央社 台中5日電

台中市建設局4日在大里區公所簡報「大里區公兒23共融式公園統包工程案」，簡報內容出現簡體字，大里區公所今天表示，電腦系統選字問題，日後出借場地簡報要求自備電腦。

台中市政府建設局4日在大里區公所進行「大里區公兒23共融式公園統包工程案」簡報，民進黨籍台中市議員李天生今天指出，政府官方機關簡報內容竟使用簡體字，茲事體大。

李天生質疑，簡報是否複製中國檔案報告，是否曾在其他地方發表過，其他市府機關都有可能出現類似問題，要求全面進行清查，未來不得再有同樣情形發生。

大里區公所區長鄭正忠表示，出借場地給市府建設局使用，召開公園設施的地方說明會，由顧問公司進行簡報，簡報共融式公園概念時，電腦播放隨身碟內容，因檔案使用較活潑的字體，該電腦的多媒體播放系統並無此字體，自動篩選結果出現簡體字。

鄭正忠指出，後來使用其他電腦播放，簡報內容均是繁體字，公所日後出借場地，要求租借單位自備筆電，再外接播放系統，避免相同的狀況再次發生。

建設局說明，兩場簡報檔內容均使用繁體字，並無任何簡體字，因大里公所圖書館多媒體播放設備與簡報檔字型不相容，導致第二場簡報時，部分字體竟顯示為簡體字。會後公所已進行內部檢討並將訂定相關管理辦法，避免類似情形再發生。

台中市

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